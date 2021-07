Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb minder zin in seks. Is dat raar? Huisarts Katrien Van Wijnendaele: "Meestal is er medisch niets aan de hand."

Ik heb minder zin om te vrijen. Is dat normaal?

"De drempel om met libidoklachten naar het spreekuur te komen is groot, merk ik. We moeten echt af van dat taboe. De schaamte wordt namelijk ingegeven door fabels over seks. We denken dat je altijd maar zin moet hebben en dat seksuele opwinding altijd maar door moet gaan. Onzin. Het is heel normaal dat er periodes zijn waarin je minder zin hebt in seks."

Hoe ontstaan die periodes dan?

"Er kunnen verschillende dingen aan ten grondslag liggen. Bij veel mensen is de zin bijvoorbeeld tijdelijk wat minder wanneer ze kleine kinderen hebben. Ze zijn dan druk, moe en soms ook bang om door de kinderen gestoord te worden tijdens de seks."

Dus het is niets psychisch?

"Dat kán wel. Stress kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn. Als je heel druk en gespannen bent, heb je vaak minder zin om te vrijen. Ook bij een depressie of trauma komt het vaak voor. En bij een verleden van misbruik, negatief denken over het eigen lichaam en angst. Bijvoorbeeld na een hartinfarct."

Kan er medisch iets mis zijn?

"Meestal is er medisch niets mis. Sommige medicijnen hebben wel een verminderd libido als bijwerking. Hart- en bloeddrukmedicijnen, diabetesmedicatie en antidepressiva bijvoorbeeld. Die kunnen voor libido- of erectieproblemen zorgen. Voor vrouwen is de overgang soms een fase van libidovermindering."

"Ook de anticonceptiepil en, heel soms, het hormoonspiraaltje kunnen leiden tot minder zin in seks. De een is er gevoeliger voor dan de ander. In alle gevallen geldt: praat erover met je arts. Er zijn meestal wel alternatieven mogelijk die minder klachten geven."

“Probeer goed naar elkaar te luisteren en de dingen niet persoonlijk op te vatten.”

Wat is de 'normale' seksfrequentie?

"Daar zijn geen regels voor. Sommige mensen hebben helemaal geen behoefte aan seks. Zij voelen zich zonder seks prima. Het zegt ook niks over hoeveel je van je partner houdt. Maar als de een vaker wil vrijen dan de ander en dat levert een probleem op, dan is het wel goed om erover te praten en naar oplossingen te zoeken."

Welke oplossingen zijn er dan?

"Er samen over praten kan al veel schelen. Probeer goed naar elkaar te luisteren en de dingen niet persoonlijk op te vatten. Realiseer je dat er een verschil is tussen seks en liefde. Praat over wat je fijn vindt en wat niet. En doe samen ook leuke dingen. Seks en intimiteit gaan over verbondenheid. Verbondenheid is voor veel mensen een voorwaarde voor seksuele opwinding."

"Blijf met elkaar in gesprek, doe niets tegen je zin en als het een probleem wordt binnen je relatie, overweeg dan een gesprek met een seksuoloog."

Kan het ook vanzelf overgaan?

"Vaak wel. De vakantie is vaak een periode waarin er ineens weer meer gevreeën wordt. Dat komt doordat je dan rust hebt, maar ook omdat je dan weer even echte aandacht voor elkaar hebt."

Katrien Van Wijnendaele is huisarts in Barneveld