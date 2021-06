Het Radboudumc helpt de komende jaren honderden tot duizenden patiënten om fitter te worden voordat zij geopereerd worden. Dat leidt vermoedelijk tot fors minder complicaties na de medische ingreep en de patiënt zou ook minder lang in het ziekenhuis hoeven te verblijven, blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis bij darmkankerpatiënten. Volgens onderzoekers hebben meer patiënten baat bij "een zo fit mogelijke start".

De begeleide patiënten lagen gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis en het aantal complicaties nam met de helft af, meldt het Nijmeegse ziekenhuis.

Voorafgaand aan hun operatie ontvingen patiënten fysieke training, mentale begeleiding, voedingstips en hulp om te stoppen met roken en minder alcohol te drinken. Per patiënt werd een gepersonaliseerd plan opgesteld. De onderzoekers testten het motto "hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand uit de operatie komt".

De resultaten van het onderzoek - toepasselijk Fit4Surgery genoemd - komen overeen met andere internationale onderzoeken, meldt het ziekenhuis. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid. Het Radboudumc wil dit jaar zeven andere patiëntengroepen van in totaal zo'n vierhonderd personen voorafgaand aan de operatie begeleiden. Het onderzoek kan volgend jaar verder uitgebreid worden naar twintig zorgpaden, oftewel zo'n tweeduizend patiënten per jaar. Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en het Zilveren Kruis steunen het initiatief.

Bestuursvoorzitter Bertine Lahuis van het Radboudumc is enthousiast over de resultaten. "Het is voor het eerst dat het verbeteren van gezondheid in deze omvang zo'n prominente plaats krijgt binnen de behandeling van een ziekte."