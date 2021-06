Nu thuiswerken op veel plekken de nieuwe norm is, werken én wonen veel mensen in dezelfde ruimte. Dat is niet altijd even handig en kan soms leiden tot stress en een vol hoofd. Dus hoe zorg je ervoor dat je met een opgeruimd hoofd thuis kunt werken?

Allereerst zijn er volgens Thijs Launspach, psycholoog en auteur van het boek Werk Kan Ook Uit, mensen die gevoeliger zijn voor stress dan anderen. "Dat heeft te maken met je persoonlijkheid, maar ook met hoe je dingen vroeger zijn aangeleerd." Mascha Mooy, oprichter van Bye Bye Burnout, ziet dat mensen met perfectionistische neigingen sneller last hebben van een vol hoofd. "Die mensen kunnen over het algemeen moeilijker loslaten, waardoor ze een vol hoofd krijgen. Dat volle hoofd ontstaat door het constant blijven piekeren."

Privé en werk scheiden

Door de coronacrisis zijn veel mensen inmiddels aan hun thuiswerkplek gebonden, zij het fulltime, zij het een paar dagen in de week. Dat is eigenlijk geen gezonde situatie, vindt Mooy. "Je moet afwisseling hebben tussen woon- en werkomgeving." Daar plaatst Launspach een kleine kanttekening bij. "Het kan een gezonde situatie zijn op het moment dat je het goed kunt scheiden, maar dat is tegelijkertijd waar het probleem voor de meerderheid zit."

“Een werkkamer is ideaal, maar als je die niet hebt moet je creatief zijn” Thijs Launspach, psycholoog

En hoe houd je wonen en werken nou gescheiden, als je dat in dezelfde ruimte doet? "Het is handig om onderscheid te maken tussen je werk- en woonplek", vertelt Launspach. "Ga altijd op dezelfde plek werken. Een werkkamer is ideaal, maar als je die niet hebt moet je creatief zijn. Als je toch aan de keukentafel moet zitten, pak dan niet je vaste plek. En als je in je leefruimte werkt, zorg er dan voor dat je na je werkdag je spullen op kunt ruimen."

Beweging en rituelen

Daarnaast is het belangrijk om voldoende schermpauze te hebben. "Neem die koffiepauze die je op kantoor ook zou nemen", aldus Mooy. "Zorg ook dat je niet achter je scherm luncht. Veel mensen doen dat nu, omdat het snel en makkelijk is, maar het is juist belangrijk om ergens anders te eten." Mooy hanteert de regel om negentig minuten lang te werken, om vervolgens een korte pauze te nemen. "Ga in die pauze even naar buiten. Op die manier ben je veel productiever."

Volgens Launspach missen veel mensen door het thuiswerken de 'passieve beweging'. "Het fietsen naar werk, het lopen naar de koffieautomaat. Het tekort daaraan zorgt voor fysieke, maar ook zeker voor mentale problemen." Daarom vindt de psycholoog het belangrijk om genoeg te wandelen. "In ieder geval dertig minuten per dag, even buiten zijn."

“Doe gewoon je werkkleding aan of ga vlak voor en net na je werkdag even de deur uit” Thijs Launspach, psycholoog

Een andere tip die Launspach heeft, is het bedenken van rituelen voor het begin en einde van je werkdag. "Doe bijvoorbeeld gewoon je werkkleding aan", zegt hij. "Of ga vlak voor en net na je werkdag even de deur uit. Ik ken zelfs mensen die in de auto stappen en een blokje omgaan, om het gevoel van naar je werk forenzen na te bootsen."

Aan jezelf denken

Mooy benadrukt dat het belangrijk is om aan jezelf te denken. "We zitten in een heel extreme periode en het lijkt alsof we er bijna zijn, maar probeer niet vooruit te denken. Stel vooral jezelf centraal en voorzie in je eigen behoefte. En neem je vakantiedagen op, juist nu."

Launspach merkt dat veel mensen vaak toch nog een mailtje sturen, terwijl de werkdag er eigenlijk al op zit. "Omdat je er dan toch al zit. Maar maak duidelijke afspraken met jezelf: wanneer werk je en wanneer niet?" Om de gedachten over werk uit je hoofd te krijgen, heeft Launspach nog een handige tip: "Pak een vel papier en schrijf daarop alle werkgerelateerde dingen waar je mee zit. Dan hoef je ze niet in je hoofd te bewaren en kun je er de volgende dag weer mee verder."