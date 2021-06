11 procent van de rokende Nederlanders is in 2020 met roken gestopt, blijkt vrijdag uit onderzoek van het RIVM. Dat percentage is bijna vier keer zo hoog als gemiddeld. Normaal gesproken stopt jaarlijks zo'n 3 procent van de rokers.

Het RIVM noemt de prijs van tabaksproducten en het voornemen om gezonder te leven als voornaamste motivaties om te stoppen.

Op 1 april 2020 werd de accijns op tabak verhoogd door het kabinet. Een pakje sigaretten werd daardoor 1 euro duurder. Sindsdien is het rook- en koopgedrag van rokers flink veranderd.

Het RIVM nuanceert de cijfers wel. De rokers werden voor en na de accijnsverhoging ondervraagd. Vóór 1 april zei 27 tot 30 procent te willen stoppen. Daarna bleek 11 procent daadwerkelijk te zijn gestopt.

Verder dacht ongeveer de helft van de rokers minder te gaan roken vanwege de accijnsverhoging. Dat bleek achteraf een kwart te zijn.

Ongeveer een derde van de ondervraagden is ondanks de prijsverhoging juist méér gaan roken. Dat zou met stress door de coronacrisis te maken kunnen hebben, maar daar heeft het RIVM in dit onderzoek niet naar gevraagd. Een eerder onderzoek van het Trimbos-instituut toonde dat verband wel aan.