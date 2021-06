Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb last van hooikoorts. Valt daar iets tegen te doen? Huisarts Katrien Van Wijnendaele: "Hoe minder pillen, hoe beter."

Wat is hooikoorts eigenlijk?

"Hooikoorts is een overgevoeligheid voor stuifmeel of pollen van planten, grassen of bomen. Vooral tijdens de bloeiperiode geven ze klachten. Meestal ben je allergisch voor een aantal soorten, niet voor álle soorten. Rond deze tijd zijn het voornamelijk de grassen die klachten geven."

"Mensen die allergisch reageren op bomen, hebben rond maart en april veel last gehad. Door de opwarming van de aarde verschuift het seizoen een beetje. Tegenwoordig hebben mensen eerder last dan vroeger."

Is het gevaarlijk? Kan het kwaad?

"Over het algemeen is hooikoorts erg vervelend, maar niet gevaarlijk. Waarom het hooikoorts heet, geen idee. Het heeft niks met koorts te maken."

“Verkoudheid duurt maximaal tien dagen. Als het langer duurt, is de kans groot dat het hooikoorts is.”

Welke klachten krijg je?

"De meest voorkomende klachten zijn niezen, jeukende of tranende ogen, een verstopte neus en soms benauwdheid. Ze ontstaan doordat het lichaam het stuifmeel dat binnenkomt via de neus, ogen of mond als een vijandige stof ziet. Door de slijmvliezen op te laten zwellen en meer slijm aan te maken ontstaan snot, tranen en niesbuien. Daarmee probeert het lichaam de vijandige stof eruit te werken."

Hoe weet je wat het verschil is met verkoudheid?

"Ten eerste duurt hooikoorts vaak langer. Verkoudheid duurt maximaal tien dagen. Als het langer duurt, is de kans groot dat het hooikoorts is. Ten tweede is hooikoorts seizoensgebonden. In de winter komt het niet voor."

Valt er iets aan te doen?

"Er zijn antiallergie neussprays, oogdruppels en antihistaminetabletten. Die zijn gewoon bij de drogist verkrijgbaar, maar ik zou je willen adviseren eerst naar de huisarts te gaan. Soms kun je namelijk prima af met alleen een neusspray of alleen oogdruppels en zijn pillen niet nodig. Die medicijnen kunnen bijwerkingen hebben zoals slaperigheid. Dus hoe minder pillen, hoe beter."

“Ga niet naar buiten als iemand het gras aan het maaien is en draag een zonnebril” Katrien van Wijnendaele, huisarts

Kun je hooikoorts voorkomen?

"Je kunt niet voorkomen dat je een allergie ontwikkelt. Wel kun je de klachten beperken door de ramen dicht te houden op dagen met veel zon en wind. Ga niet naar buiten als iemand het gras aan het maaien is en draag een zonnebril. Zoek uit om welke gras- of boomsoort het gaat en vermijd die zoveel mogelijk. Wrijf ook niet in je ogen. Dat verergert de klachten vaak."

Valt er van hooikoorts af te komen?

"Als je erg veel last hebt van klachten, als je bijvoorbeeld niet meer normaal kunt functioneren, kan de huisarts je doorverwijzen naar een allergoloog. Het is wel afhankelijk van welke grassen of bomen je klachten veroorzaken, maar in sommige gevallen kun je in het ziekenhuis een desensibilisatiekuur ondergaan, ook wel immuuntherapie genoemd."

"Daarbij krijg je het allergeen toegediend in een kleine hoeveelheid die steeds wordt opgehoogd. Door de herhaaldelijke blootstelling wen je geleidelijk aan de stof en raak je immuun. Het wordt alleen bij heel ernstige klachten ingezet, want het is een heel intensieve behandeling die bovendien lang duurt."