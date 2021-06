Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel zogenoemde pfas (po­ly- en perfluoralkylstoffen) binnen, concludeert het RIVM vrijdag nadat het eerdere eigen onderzoeken onder de loep heeft genomen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat pfas schadelijker voor de gezondheid zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Daardoor zijn veel grenswaardes verlaagd.

Pfas is een verzamelterm voor duizenden stoffen die gebruikt worden in onder meer kleding en antiaanbakpannen. De stoffen worden heel langzaam afgebroken in het milieu. Als een persoon over een langere periode kleine hoeveelheden binnenkrijgt, kan dat al een negatief effect hebben op diens immuunsysteem, schrijft het RIVM.

De deskundigen adviseren de overheid om Nederlanders minder in contact te laten komen met pfas. Mensen kunnen zelf weinig doen om pfas te vermijden.

Een van de concrete adviezen die het RIVM meegeeft, is bedoeld voor mensen die binnen een straal van 1 kilometer van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht wonen: hen wordt geadviseerd geen groenten uit hun eigen moestuintjes meer te eten. In 2018 oordeelde het RIVM nog dat zij dit wél konden doen, maar niet te vaak.

Ook groenten uit het volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond kan men voortaan beter niet meer eten. Daar zijn pfas terechtgekomen via de schoorsteen van Custom Powders, een fabriek die in 2017 stopte met het gebruik van pfas.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de kans op acuut gezondheidsgevaar klein. In Europees verband wordt gewerkt om de productie van de stoffen aan banden te leggen.