Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week een vraag over hartgezondheid aan huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: waarom is het zo belangrijk dat je af en toe je bloeddruk meet? En wat zeggen die getallen?

Waarom moet je af en toe je bloeddruk meten?

"Van een te hoge bloeddruk merk je doorgaans niets. Maar een hoge bloeddruk kan op langere termijn wel veel schade aanrichten. Daarom is het goed om de waarden in de gaten te houden. Als je bloeddruk chronisch te hoog is, kun je tijdig ingrijpen om zoveel mogelijk schade te voorkomen."

Waarom is een hoge bloeddruk eigenlijk schadelijk?

"Vergelijk het met een rivier: als het water kalm door de bedding stroomt, blijft de bedding intact. Maar bij een onstuimige rivier, waarbij het water onder hoge druk door de bedding wordt geperst, raakt die bedding beschadigd. Dat gebeurt ook in je bloedvaten: op de beschadigde plekken kunnen vetten zich afzetten die ook kunnen verkalken. Daardoor raken de aders stijf en vernauwd."

Moet je naar de dokter om je bloeddruk te laten controleren?

"Als je tóch bij de huisarts bent voor iets anders, kun je vragen of de dokter ook je bloeddruk even controleert. Maar in principe kan het makkelijk thuis. Er zijn tegenwoordig goede en niet al te dure meters te koop die met behulp van een band om je arm de bloeddruk meten."

"Het is goed om zélf inzicht te hebben in je bloeddrukwaarden. Een andere reden dat thuis meten soms beter is, is omdat veel mensen bij de dokter gespannener zijn. Stress is de grootste veroorzaker van hoge bloeddruk, dus de kans is groot dat je bloeddruk in de spreekkamer hoger is dan wanneer je thuis rustig op de bank zit."

Wat zeggen de getallen op de bloeddrukmeter?

"Er verschijnen meestal twee waarden: de bovendruk en de onderdruk. Een 'goede' bloeddruk ligt onder de 130/85 en een hoge bloeddruk geldt vanaf 140/90. Kinderen hebben doorgaans een lagere bloeddruk en naarmate we ouder worden, wordt de druk ook wat hoger. Voor zeventigplussers ligt de bovengrens van de bovendruk op 150."

“Veel bewegen is goed voor een gezonde bloeddruk.”

Hoe moet je meten?

"Kies voor een armmeter met pomp. Ga ontspannen zitten en leg je arm rustig op tafel of je schoot. Meet twee keer achter elkaar en op verschillende momenten van de dag. De bloeddruk fluctueert. Het is niet erg als hij soms even hoog is. Als hij daarna ook maar weer zakt. Is je bloeddruk steeds hoog? Ga dan naar de huisarts."

Wat kunnen we doen voor een gezonde bloeddruk?

"Veel bewegen. Daardoor wordt de doorstroming in de spieren beter en nemen ze meer bloed op. Als er meer bloed in de spieren zit, gaat de druk in de rest van het lichaam omlaag. Voorkom ook chronische stress. Af en toe wat spanning is geen probleem, maar als je voortdurend gestrest bent, houden de stresshormonen de bloeddruk chronisch te hoog."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda en auteur van de boeken Leefstijl op recept en Een shotje leefstijl.