Ongeveer 2.700 slachtoffers van ondeugdelijke borstimplantaten hebben recht op een vergoeding van het Duitse bedrijf TÜV Rheinland. Het Hof van Beroep in Parijs heeft bepaald dat het bedrijf schuldig is aan het goedkeuren van slechte implantaten van het Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP).

PIP vulde tussen 2001 en 2010 implantaten met industriële siliconen in plaats van medische siliconen. Die begonnen vaak te lekken. Ongeveer 400.000 vrouwen in 65 landen zijn het slachtoffer geworden. Veel vrouwen kregen fysieke klachten en ze zijn bang dat ze auto-immuunziekten of bindweefselziekten hebben gekregen.

Het bedrijf ging snel hierna failliet en oprichter Jean-Claude Mas kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar. TÜV Rheinland gaf veiligheidscertificaten af voor het product.

"We zijn blij met deze uitspraak die een einde maakt aan de twijfel rond de verantwoordelijkheid van TÜV", reageerde advocaat Olivier Aumaître na de zaak. "Na tien jaar wachten en strijden moet het certificeringsbedrijf de slachtoffers volledig compenseren."

Advocaat Nederlandse slachtoffers ziet bevestiging in uitspraak

Letselschadeadvocaat June van Oers staat 180 Nederlandse slachtoffers bij in een andere zaak die de vrouwen in Frankrijk hebben aangespannen tegen TÜV Rheinland. In februari oordeelde een rechter in Aix-en-Provence volgens Van Oers dat TÜV ook in die zaak aansprakelijk was.

"Dit is een belangrijke bevestiging dat TÜV aansprakelijk is", reageert Van Oers tegen NU.nl. "Het bedrijf ontkent al jaren aansprakelijkheid. Deze uitspraak maakt een einde aan de onzekerheid over deze aansprakelijkheid.

'Sommige vrouwen hebben blijvende gezondheidsschade'

Volgens Van Oers is er een externe expert aangewezen om de hoogte van de schadevergoeding per geval te bepalen. "Sommige slachtoffers hebben gelukkig 'slechts' één hersteloperatie nodig gehad maar anderen veel meer."

"Een aantal vrouwen heeft blijvende gezondheidsschade opgelopen. Ook zijn personen arbeidsongeschikt geraakt. Hierdoor kan de hoogte van de schadevergoeding per geval verschillen."

Een Duitse rechtbank had eerder bepaald dat TÜV geen schadevergoeding hoefde te betalen aan de slachtoffers. In Nederland besloot een rechter in 2016 dat artsen en ziekenhuizen niet aansprakelijk konden worden gesteld voor de slechte kwaliteit van de implantaten. De inspectie voor de Gezondheidszorg riep vrouwen met PIP-implantaten in 2010 op om zich te laten onderzoeken, ook als zij geen klachten hadden.