Acute pijn rechtsonder in de buik, koorts en niet meer naar de wc kunnen. Ongeveer 8 procent van de mensen krijgt ooit een blindedarmontsteking. Is een blindedarmontsteking gevaarlijk? Chirurg Charles van Rossem en IBD-chirurg Christianne Buskens beantwoorden de belangrijkste vragen.

De afkorting IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, beter bekend als een chronische darmontsteking. De twee meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Onderzoek van Buskens laat zien dat er een relatie bestaat tussen colitis ulcerosa en de blindedarm. "Als je als kind een blindedarmontsteking hebt gehad, is er later minder kans op colitis ulcerosa".

Wat is een blindedarmontsteking precies?

De blindedarm is een wormvormig aanhangsel aan het begin van de dikke darm en heeft een 'blind' eindigende structuur. "Het kan ontstoken raken door een verstopping aan de binnenkant", zegt Van Rossem. "Hierdoor hoopt slijm zich op, zwelt de blindedarm op en ontstaat er een bacteriële infectie. Dit proces zorgt ervoor dat de blindedarm uiteindelijk kan knappen, ook wel een darmperforatie genoemd. Hierdoor raakt het buikvlies ontstoken en komt er pus in de buikholte terecht, met in sommige gevallen een bloedvergiftiging tot gevolg. Bij een kwart van de gevallen is sprake van deze ernstige vorm van ontsteking", aldus de chirurg.

“Bij zwangere vrouwen kan het soms een vroeggeboorte of miskraam tot gevolg hebben.” Charles van Rossem, chirurg

Dat klinkt levensgevaarlijk.



Van Rossem: "Tegenwoordig overlijdt er zelden iemand aan de gevolgen van een geperforeerde blindedarmontsteking. Je kan er wel flink ziek van worden. Ook kunnen omliggende organen zoals de dikke darm, dunne darm en de eierstokken ontstoken raken. Daarom is een snelle behandeling nodig, zeker bij een geperforeerde blindedarmontsteking. Bij zwangere vrouwen kan het soms een vroeggeboorte of miskraam tot gevolg hebben."

Kan iedereen het zomaar krijgen?



"Ja, zowel kinderen als volwassenen", vertelt Van Rossem. "Maar bij jongvolwassenen komt het wel het meest voor. Vrouwen en mannen hebben ongeveer evenveel kans om het te krijgen."

Wat is de relatie tussen colitis ulcerosa en de blindedarm?

Buskens: "Een vorm van blindedarmontsteking is bij IBD-patiënten vaak onderdeel van de ziekte. ​Bij 80 procent van de patiënten bij wie de blindedarm in studieverband wordt verwijderd, zien we onder de microscoop een blindedarmontsteking, terwijl dit aan de buitenkant niet te zien was."

“De functie van de blindedarm is het 'herbevolken' van de dikke darm met bacteriën.” Christianne Buskens, IBD-chirurg

Een mogelijke oorzaak voor het opvlammen van colitis ulcerosa is het 'herbevolken' van de dikke darm met bacteriën door de blindedarm. "Dat is de functie van de blindedarm", legt Buskens uit. "In het geval van colitis ulcerosa kan het immuunsysteem dan opnieuw in de aanval gaan en een opvlamming van een dikkedarmontsteking veroorzaken."

Hoe kan je een blindedarmontsteking herkennen?

"Een blindedarmontsteking begint met acute pijn rechtsonder in de buik", zegt Van Rossem. "Soms zit de pijn eerst rond de navel en zakt daarna naar beneden. Verder kan er sprake zijn van verhoging of koorts en een verminderde eetlust. De huisarts kan een patiënt direct doorverwijzen voor een bloedonderzoek. Als de ontstekingswaarden verhoogd zijn, wordt er meestal een echo of scan gemaakt om te zien of de blindedarm ontstoken is."

Voor mensen met colitis ulcerosa is een vorm van blindedarmontsteking vaak moeilijk te herkennen. Buskens: "Omdat ze niet weten dat ze het hebben. De blindedarmontsteking gaat bij colitis namelijk niet door de darmwand heen. Het buikvlies wordt dus ook niet geprikkeld, waardoor de ontsteking veel minder acuut lijkt. Soms ervaren patiënten wel een chronisch zeurende pijn in de rechteronderbuik, maar de meeste colitispatiënten hebben geen klachten van de ontstoken blindedarm."

Moet de blindedarm er altijd uit gehaald worden?



Buskens: "Ja en nee. Bij een acute ​(geperforeerde) blindedarmontsteking ​is de standaardbehandeling het verwijderen van de blindedarm. ​De meeste colitispatiënten worden behandeld met medicatie. ​Als de medicatie niet aanslaat en de dikke darm niet rustig wordt, kan het verwijderen van de blindedarm worden overwogen."

“Je blindedarm is een soort kluis. Je hebt hem eigenlijk nooit nodig, maar hij staat wel op een kier.” Christianne Buskens, IBD-chirurg

Bij ongeveer een kwart van de colitispatiënten blijft de dikke darm ondanks medicatie zo ontstoken dat deze alsnog verwijderd moet worden. "Maar uit ons onderzoek kwam naar voren dat bij de helft van de patiënten de colitis rustiger werd, en bij 25 procent zag je na een jaar zelfs helemaal geen ontstekingsactiviteit meer in de dikke darm.

Kan je makkelijk leven zonder blindedarm?



"Ja, je kan de blindedarm beschouwen als een soort van kluis" zegt Buskens. "Je hebt hem eigenlijk nooit nodig, maar hij staat wel op een kier. Bij ziekten zoals cholera en Clostridium (ernstige diarree) kan je sneller herstellen als je je blindedarm nog hebt, omdat de blindedarm dus zorgt voor herbevolking van bacteriën in de dikke darm. Bij colitis ulcerosa is dat 'op een kier staan' juist vervelend omdat het een opvlamming van de ziekte kan veroorzaken."