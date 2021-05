Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb last van mijn voetzool. Heb ik hielspoor? Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Einte Rinsma: "Hielspoor komt sinds de pandemie vaker voor."

Als ik loop of sta, voel ik een zeurende pijn onder mijn voet. Is dat hielspoor?

"Ik krijg vaak patiënten doorverwezen door de huisarts met de diagnose 'hielspoor', maar daar is lang niet altijd sprake van. Soms wordt de pijn veroorzaakt door irritatie van een gewrichtje in de onderrug. Die pijn kan uitstralen naar de hiel. Het kan ook dat de pijn wordt veroorzaakt door een verkramping van de kuitspier."

"De fysiotherapeut zal verschillende testjes doen om uit te sluiten dat de pijn wordt veroorzaakt door de kuit of de onderrug. Het heeft immers weinig zin om de voet te behandelen als de pijn ergens anders vandaan komt."

“Hielspoor is een vervelende klacht die pijn geeft bij staan en lopen.” Einte Rinsma, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper

Wat is 'echte' hielspoor dan precies?

"Officieel is het een gevolg van een chronische irritatie van de aanhechting van de peesplaat met spiertjes aan het hielbeen, dat na enige tijd een puntige knobbel op een röntgenfoto laat zien. Het is een vervelende klacht die pijn geeft bij staan en lopen. Vaak zijn mensen met hielspoorklachten beperkt in hun mobiliteit."

Komt het vaak voor?

"Ja. En ik zie het de laatste tijd ook steeds vaker. Waarschijnlijk doordat mensen tijdens de pandemie meer zijn gaan wandelen en hardlopen."

Wordt het dan veroorzaakt door lopen?

"De ontsteking aan de peesplaat wordt veroorzaakt door te veel of te ver lopen én door lopen op slecht schoeisel. Als je ineens heel veel kilometers gaat wandelen of hardlopen terwijl je dat niet gewend bent, bestaat de kans dat de peesplaat geïrriteerd raakt. Bouw wandelen en hardlopen langzaam op. Zo kunnen je spieren en pezen langzaam wennen aan de belasting."

“Schoenen moeten niet te smal zijn en ga ook geen kilometers op slippers lopen.” Einte Rinsma, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper

En wat voor schoenen moet je dragen om hielspoor te voorkomen?

"Schoenen die een goede greep hebben om het hielbeen en voldoende ruimte geven aan de voorvoet, de bal van de voet. Schoenen moeten niet te smal zijn. Ga ook geen kilometers op slippers lopen."

Heeft een voetbed ter ondersteuning zin?

"Uit onderzoek blijkt dat het beter is om de holling van de voet niet te veel te ondersteunen. Dan worden de spieren slap en zakken de voetbogen na verloop van tijd verder in. Als je rustig opbouwt, passen de spieren en de peesplaat zich geleidelijk aan."

Valt hielspoor te behandelen?

"Dat is afhankelijk van de oorzaak van je klacht. Daarom is het belangrijk dat een fysiotherapeut eerst kijkt of er wel sprake is van hielspoor. Komt de pijn uit de onderrug, dan moet de rug behandeld worden. Soms kan een hakverhoging (zooltje) helpen."

"Is het echt de peesplaat die de pijn veroorzaakt, dan is het ten eerste een kwestie van rust. Het kan helpen om de voetzool over een foamroller of balletje te rollen. Verder kan de fysiotherapeut rekoefeningen voorschrijven. En soms biedt shockwave of dry needling verlichting."

Einte Rinsma is bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, manueel therapeut en eigenaar van fysiotherapiepraktijk De Hoedt in Zoetermeer.