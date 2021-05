Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is dat: ik heb vaginale klachten. Wat ik daaraan doen? Huisarts Katrien van Wijnendaele: "Er rust een groot taboe op vaginale klachten, maar schaamte is nergens voor nodig."

Krijgt u vaak vrouwen op het spreekuur met vaginale klachten?

"Haast iedere dag wel. Het komt heel vaak voor. De een is er gevoeliger voor dan de ander, maar bijna iedere vrouw krijgt er in haar leven wel eens mee te maken. Ik merk dat vrouwen zich er vaak voor schamen. Ze durven er niet altijd even goed mee naar de huisarts. Zet je schroom opzij. Voor ons huisartsen is de vagina gewoon een lichaamsdeel. Wij vinden dat allemaal heel normaal."

Met wat voor klachten komen vrouwen bij u?

"De meeste vrouwen die met vaginale klachten op het spreekuur komen, hebben last van jeuk en/of van afscheiding die er anders uitziet dan normaal. Die klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het vaakst is er sprake van een schimmelinfectie, bacteriële vaginose of een soa (seksueel overdraagbare aandoening, red.)."

Schimmels en bacteriën? Die horen toch niet in de vagina?

"Jawel hoor. In de vagina leven allerlei bacteriën. Normaal gesproken leven die in evenwicht met elkaar samen. Dat wordt het vaginale klimaat of milieu genoemd. Als het evenwicht verstoord raakt kunnen bepaalde schimmels of bacteriën gaan overheersen. Dan kan er een schimmelinfectie of

bacteriële vaginose ontstaan."

Hoe weet je het verschil?

"Een schimmelinfectie geeft vaak jeuk en overvloedige afscheiding die een beetje melkachtig en brokkelig aandoet. Afscheiding bij een bacteriële vaginose ziet er eerder wat geliger of zelfs groeniger uit. Ook klagen vrouwen dan over een vieze geur."

Hoe raakt het klimaat eigenlijk verstoord?

"Het kan komen door een hormonale disbalans, maar ook bijvoorbeeld door stress, antibioticagebruik en geslachtsgemeenschap. Een grote boosdoener is een te grote hygiëne. Sommige vrouwen denken dat de vagina extreem goed moet worden gereinigd met zeep. Sommigen gebruiken zelfs vaginale douches of deodorant. Maar daarmee verstoor je het natuurlijk evenwicht juist. De vagina kun je gewoon wassen met water. Verder reinigt ze zichzelf."

Duidt alle afscheiding op een probleem?

"Zeker niet. Afscheiding is heel normaal. Het verandert ook door de cyclus heen. Normaal gesproken is er sprake van een witte kleur, maar rond de eisprong kan het er bijvoorbeeld doorzichtig en elastischer uitzien."

Moet je met klachten naar de dokter?

"Klachten van jeuk en overmatige afscheiding kunnen heel vervelend zijn. Het is niet nodig om hiermee te blijven lopen. Er is vaak echt een goede behandeling voor. Soms is de diagnose direct duidelijk, soms niet en dan nemen we een kweek af."

"Zo nodig kunnen we met een kweek ook testen op een soa. Het vaststellen van een soa is belangrijk omdat ook dit goed te behandelen is. Als je dit verwaarloost, kan het gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid."

Welke medicatie is er?

"Voor bacteriële vaginose schrijft de huisarts meestal Metronizadol voor. Medicatie voor vaginale schimmelinfectie (Daktarin/Canesten) kan op doktersrecept worden verkregen óf gekocht bij de drogist. Bij twijfel raden we aan je te laten onderzoeken bij de huisarts zodat je de juiste behandeling krijgt."

Katrien van Wijnendaele is huisarts in Barneveld.