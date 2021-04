Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is dat: ik heb bloedend tandvlees. Is dat erg? Tandarts Richard Kohsiek: "Bloedend tandvlees kan duiden op ernstige onderliggende ziektes."

Bloedend tandvlees is niet zo erg toch?

"Ik merk vaak dat mensen er inderdaad heel laconiek over doen. Dat is eigenlijk vreemd. Als we ergens anders op het lichaam bloed zien, rennen we snel naar de verbandtrommel. Gezond tandvlees bloedt normaal niet."

Maar kan het dan echt kwaad?

"Zeker. Als je tandvlees bloedt, is er een open verbinding naar de rest van je lijf. Bacteriën die al van nature in de mond aanwezig zijn, kunnen zo in de bloedbaan terechtkomen en ergens anders voor problemen zorgen."

Wat voor problemen dan?

"Bij aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten spelen ontstekingen in het lichaam een belangrijke rol. Bij een zwakke plek in een bloedbaan kunnen die bacteriën uit de mond zich ergens in het lichaam nestelen. En dat kan zorgen voor bloedingen waardoor de bacteriën terechtkomen waar je ze niet wil hebben."

"Doordat het lichaam merkt dat er een ontsteking is in de mond, produceert de lever ontstekingsstoffen om het probleem aan te pakken. Die stoffen zorgen ook voor negatieve bijwerkingen op andere plekken in het lichaam. Sommige ziekten verergeren daardoor zelfs."

Hoe ontstaat bloedend tandvlees eigenlijk?

"Het is een optelsom: wanneer je tandplak, dat witte laagje dat na verloop van tijd op je tanden en kiezen ontstaat, niet weghaalt, raakt je tandvlees geïrriteerd en gezwollen: de eerste waarschuwing. Tandplak verhardt op den duur tot tandsteen waardoor je tandvlees niet meer strak aansluit rondom je tand of kies."

“Neem bloedend tandvlees altijd serieus.”

"Meestal krijg je dan de tweede waarschuwing: last van bloedingen tijdens het poetsen. Vervolgens gaat de tandplak steeds verder onder je tandvlees richting je kaakbot. Daar kun je niet meer zelf bij om het schoon te maken en dan volgt de laatste waarschuwing: spontaan bloedend tandvlees."

Moet je met bloedend tandvlees altijd naar de tandarts?

"Ja, of naar de mondhygiënist. Neem het altijd serieus. Soms verwijs ik mensen zelfs door naar de huisarts of het ziekenhuis. Ook deze zorgverleners erkennen het verband tussen de algehele gezondheid en de mondgezondheid steeds meer. Des te beter voor de patiënt."

Hoe voorkom je bloedend tandvlees?

"Allereerst door regelmatig naar de mondhygiënist of tandarts te gaan. Na een professionele gebitsreiniging volg je de basisregels voor behoud van een gezonde mond: twee keer per dag twee minuten poetsen met een elektrische tandenborstel, elke dag tussen je tanden en kiezen tandenstokers of ragers gebruiken, veel water drinken en gezonde producten eten."

Wat kunnen we nog meer doen om ontstoken tandvlees te voorkomen?

"Stoppen met roken zal bekend zijn, maar tijdens deze lockdownperiode met bijkomende onzekerheden is het verminderen van stress ook een belangrijke. In tijden van stress vindt er een verandering van de speekselproductie plaats. Je speeksel wordt plakkeriger, waardoor er meer tandplak in de mond achterblijft en de kans op tandsteen toeneemt."

Richard Kohsiek is tandarts en eigenaar van Kohdent Mondzorg in Bunschoten.