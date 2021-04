Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week een vraag in het kader van de Week van de Teek: Ik ben gebeten door een teek, heb ik nu lyme? We vragen het aan huisarts Katrien Van Wijnendaele.

Wat is lyme eigenlijk?

"De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een spirocheet, een spiraalvormige bacterie die door een besmette teek wordt overgebracht. Doordat hij zich vastzuigt aan je huid kan hij de bacterie doorgeven aan de mens."

Als je bent gebeten door een teek, heb je dan grote kans op lyme?

"Ongeveer 20 procent van de teken is besmet. Dat verschilt per regio. Maar dat betekent niet dat je kans om lyme te krijgen na een tekenbeet 20 procent is. Die kans is slechts 2 tot 3 procent. Met andere woorden: heel klein. Dat betekent overigens niet dat je niet waakzaam moet zijn."

"Sowieso moet je een teek zo snel mogelijk verwijderen. De kans op besmetting wordt namelijk groter naarmate een teek langer op je huid zit. Gebruik een tekentang of anders een pincet. Zet die goed op het lichaam van de teek en draai voorzichtig terwijl je hem uit de huid trekt. Soms blijft het kopje achter. Dat kan op zich geen kwaad."

Kan ik een bloedonderzoek krijgen als ik bang ben dat ik lyme heb?

"Die vraag krijg ik vaak. Maar een bloedtest heeft meestal geen zin. Het kan namelijk zijn dat je wél door de teek besmet bent, maar dat dat nog niet in het bloed te zien is. En ook het omgekeerde komt voor: soms blijkt dat er antistoffen in het bloed zitten, maar die kunnen afkomstig zijn van een eerdere infectie die allang is overwonnen."

"Alleen wanneer de teek langer dan 24 uur op je lichaam heeft gezeten, is preventief antibiotica nemen een optie. Daarmee verklein je de kans op lyme. Dat kan trouwens alleen binnen 72 uur na de verwijdering van de teek."

“De belangrijkste indicatie is een rode plek die ontstaat op de plek van de beet.”

Maar kun je dan helemaal niet weten of je lyme hebt?

"De belangrijkste indicatie is een rode vlek die ontstaat op de plek van de beet. Die hoeft niet direct te verschijnen, dus houd de plek een paar weken in de gaten. Zet er bijvoorbeeld een cirkel omheen zodat je weet waar je moet kijken. De plek is meestal groter dan 5 centimeter en in het midden iets bleker. Daardoor lijkt het vaak op een rode ring. Ga daarmee altijd naar de dokter."

"Ga ook direct naar de huisarts als je binnen een paar weken of maanden na de beet uitvalverschijnselen, tintelingen of andere neurologische klachten krijgt. Ook koorts, spierpijn, dubbelzien, een scheef gezicht en gewrichtspijn zijn symptomen van de ziekte van Lyme."

Hoe kunnen we lyme voorkomen?

"Door van maart tot november goed op te letten als je in het bos of door hoog gras hebt gelopen. Trek lange kleding aan, maar controleer ook altijd je hele lichaam bij thuiskomst. Gebruik eventueel DEET. Daar houden teken niet van."