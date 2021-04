Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is de vraag: waarom moeten we eigenlijk meer bewegen en hoe doe je dat? Huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: "Door te bewegen, blijven we tot op hoge leeftijd fit."

Waarom is bewegen gezond?

"Om veel verschillende redenen. Bewegen is goed voor je conditie, maar ook voor de bloeddruk, je botten en spieren en voor de bloedsuikerspiegel. In je spieren worden namelijk suikers opgeslagen en die worden gebruikt zodra je gaat bewegen, waardoor ze weer nieuwe suikers kunnen opnemen."

"Ik raad patiënten met diabetes type 2 vaak aan om meer te gaan bewegen. De meesten van hen kunnen door meer te bewegen met minder medicatie toe. Sommigen kunnen zelfs helemaal van de medicijnen af."

Welke positieve effecten heeft bewegen nog meer?

"Van bewegen krijg je meer energie, je kunt beter ontspannen en dieper slapen. Daarnaast is het ook goed voor je humeur. Het zorgt voor feelgoodstofjes: endorfines die je een goed gevoel geven. Het is zo effectief dat het voor sommige mensen kan helpen bij somberheid en depressie."

"Nog een reden om in beweging te komen: bewegen verjongt. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die veel bewegen langere telomeren - een soort 'uitlopers' van de chromosomen - hebben en daardoor langer fit blijven."

Hoeveel moeten we bewegen?

"De Gezondheidsraad adviseert om wekelijks 2,5 uur matig intensief te bewegen. Voor jongeren is het advies zestig minuten per keer. Wat vaak vergeten wordt, is het andere advies: twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen. Krachttraining dus. Dat zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel daalt. Zeker voor mensen met diabetes is dit heel belangrijk. Maar eigenlijk voor iedereen boven de 45."

Waarom is krachttraining belangrijk vanaf je 45e?

"Rond die tijd neemt de spiermassa jaarlijks een beetje af als je er niets tegen doet. Dat is onvoordelig voor de suikerhuishouding en algehele metabole gezondheid. Bovendien heb je die spiermassa nodig om zo lang mogelijk mobiel te blijven. Als je spiermassa op orde is, kun je bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd zelfstandig uit een stoel opstaan en zelf het huishouden blijven doen. Om die massa te behouden, moeten we krachttraining doen."

Wat bedoelt u daarmee? Moeten we gaan gewichtheffen?

"Nee hoor, je hoeft er niet voor met gewichten in de weer. Spierversterkende oefeningen kun je doen met behulp van je eigen lichaamsgewicht. Doe bijvoorbeeld squats en push-ups. Ook poweryoga is heel goed. Maar ook het huishouden, werk in huis of de tuin en traplopen zijn goede manieren om je spieren te versterken."

En verder?

"Het maakt niet zoveel uit wát je doet, als je maar regelmatig beweegt. Probeer het door de dag heen te doen. Wissel staan en zitten af als je veel zit of neem een stabureau. Moet je vaak ergens wachten? Loop heen en weer. Ga ook lopen tijdens het telefoneren. En doe squats tijdens het tandenpoetsen of balanceer op één been."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda en auteur van het boek Leefstijl op recept, dat bij Uitgeverij Scriptum is verschenen.