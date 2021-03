Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is dat: hoe richt ik mijn werkplek zo goed mogelijk in om klachten te voorkomen? Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Einte Rinsma: "Het aantal mensen met klachten aan arm, nek en schouder is aanzienlijk gegroeid sinds we massaal thuiswerken."

U ziet een toename van het aantal klachten. Hoe kan dat?

"De meeste mensen hebben geen goede werkplek. Op kantoor zitten we aan goed afgestelde bureaus en op ergonomische bureaustoelen, thuis is er alleen de keukentafel. Of, bij mensen met drukke gezinnen, soms zelfs alleen een bed om op te werken."

"Ook het psychosociale aspect speelt mee. Veel mensen kampen met zorgen en stress. Daardoor beleven zij hun pijn heviger, maar spanning zorgt ook voor meer klachten: uit onderzoek blijkt dat stress ontstekingen in het lichaam aanjaagt. Bovendien wordt ontspannen moeilijker, wat de pijn ook weer verergert."

Hoe veroorzaakt een verkeerde houding klachten?

"Als je urenlang in een verkeerde houding zit, bijvoorbeeld met opgetrokken schouders, hopen afvalstoffen zich op in de spieren die daardoor vast komen te zitten. Ook de gewrichten lopen vast. Daarin zit een vloeistof die minder vloeibaar wordt wanneer je weinig beweegt."

We moeten dus ook bewegen?

"Beweging genereert warmte waardoor de gewrichtsvloeistof vloeibaar blijft. Wat we op ons werk wél doen, missen we thuis: het loopje naar het koffieapparaat of de collega verderop. Sta af en toe op, loop een stukje en doe rek- en strekoefeningen om de doorbloeding op gang te houden. Verder is een goede thuiswerkplek natuurlijk heel belangrijk."

Hoe creëer je een ergonomische thuiswerkplek?

"Zorg dat je voeten op de grond staan als je zit. En dat zowel je knieën als je heupen in een hoek van negentig graden staan. Ondersteun je rug met een stoelleuning. De hoek tussen je onderarmen en je bureau moet ongeveer 110 graden zijn en de horizontale bewegingsvrijheid van je pols niet groter dan 5 graden."

En je beeldscherm?

"Stel jezelf voor met een haakse hoek achter je rug die ter hoogte van de bovenkant van je hoofd naar voren steekt. De rand van je beeldscherm bevindt zich idealiter op 80 graden, iets lager dan waar de lat uitkomt. Omdat je ogen vooruit willen kijken, strek je je nek zo in plaats van hem te knikken. Door het knikken van de nek zet je de bovenste nekwervels vast. De hele dag in zo'n houding zitten kan leiden tot pijn aan nek en schouders."

Helpt een warmtelamp tegen zulke klachten?

"Nee. De pijn wordt veroorzaakt door een kleine ontsteking. Die wordt juist erger door warmte. Wat helpt, is koelen. Twintig minuten ijs, twintig minuten rust en dan nog eens twintig minuten ijs. Zo wordt de warmte van de ontsteking afgevoerd door de bloedvaten."

"Als je in je functioneren of bewegingsvrijheid wordt beperkt door je klachten, ga dan naar een (manueel) fysiotherapeut."

Einte Rinsma is bewegingswetenschapper, fysiotherapeut, manueeltherapeut en eigenaar van fysiotherapiepraktijk De Hoedt in Zoetermeer.