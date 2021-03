Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is dat: ik heb vaak last van migraine. Valt daar iets tegen te doen? Huisarts Katrien van Wijnendaele: "Migraine komt bijna drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen."

Wat is migraine eigenlijk?

"Migraine is een aanval van erge hoofdpijn die een halve dag tot drie dagen kan duren. Meestal geeft het bonzende pijn aan één kant van het hoofd. Het kan gepaard gaan met misselijkheid en overgeven. En de pijn wordt erger bij inspanning."

Wat is het verschil tussen hoofdpijn en migraine?

"Iedereen heeft wel eens hoofdpijn, maar bij migraine valt er bijvoorbeeld echt niet meer te werken. Sommige patiënten zijn ook gevoelig voor geluid en licht. Soms wordt de hoofdpijn voorafgegaan door een zogenoemde aura."

Wat is dat?

"Een aura is een verschijnsel waarbij je een vlek ziet die soms allerlei kleuren heeft. Vaak is de vlek gekarteld of gaat hij gepaard met lichtflitsen. In principe kan de aanval zelf geen kwaad. Maar vaak is het bij migrainepatiënten wel een voorbode voor hoofdpijn."

Hoe ontstaat migraine?

"Het wordt veroorzaakt door prikkeling van de zenuwen. Daardoor gaan de bloedvaten in het hoofd meer open, wat pijn geeft. Stress, slecht of te weinig slapen, oververmoeidheid en vasten lokken soms migraine uit."

"Ook voeding kan een rol spelen. Sommige mensen kunnen slecht tegen de zoetstof aspartaam, de smaakversterker glutaminezuur die in Chinees eten en kant-en-klaarmaaltijden zit, sulfiet in rode wijn of nitraten in onder andere spinazie."

Klopt het dat vrouwen vaker migraine hebben?

"Migraine komt bijna drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dat komt door de geslachtshormonen. Veel vrouwen krijgen migraineklachten vlak voordat ze ongesteld worden of als de stopweek van de pil begint. Ook de overgang heeft invloed: voor de helft van de vrouwelijke migrainepatiënten verandert er in die periode niets, voor een kwart worden de klachten minder en voor een kwart worden ze juist erger."

Wat kun je tegen migraine doen?

"Om migraine te voorkomen, is het belangrijk om stress en slecht slapen zoveel mogelijk te voorkomen. Als je al migraine hebt, pak dan je rust. Bij sommige mensen helpt paracetamol. Neem 1000 mg in één keer. Als je er misselijk bij bent en je moet overgeven, is een zetpil misschien een betere optie. Als het niet voldoende werkt, neem dan ibuprofen."

Wanneer moet je met migraineklachten naar de huisarts?

"Ga naar de dokter als je na je veertigste voor het eerst migraine krijgt. Over het algemeen manifesteert de ziekte zich op jonge leeftijd. Ik stuur oudere patiënten die er voor het eerst mee te maken krijgen meestal door naar de neuroloog voor verder onderzoek. Er hóéft niets aan de hand te zijn, maar het kán wel."

"Ga ook naar de dokter wanneer gewone pijnmedicatie onvoldoende werkt. De huisarts kan triptanen voorschrijven. Die verminderen de bloedvatverwijding en onderbreken zo de aanval. En trek aan de bel als de aura's er anders uitzien dan normaal."

Katrien van Wijnendaele is huisarts in Barneveld