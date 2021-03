Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week een vraag in het kader van de Internationale Dag van de Slaap die vrijdag wereldwijd gehouden wordt: waarom is slaap zo belangrijk voor de gezondheid? Huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade: "Slaapgebrek maakt zwaar en ziek."

Waarom is slapen gezond?

"Het lijkt misschien alsof er niks gebeurt als je slaapt, maar er gebeurt van alles. Slaap is voor ons wat de pitstop is voor de Formule 1-auto: herstel. Neem je die tijd als coureur niet, dan gaan er op den duur onderdelen aan je auto rammelen, met kans op defecten."

"Zo is het ook met onze gezondheid. Het herstellen van lichamelijke en mentale processen tijdens de slaap heeft tijd nodig. Als je die tijd niet neemt, herstel je minder goed. Dat zie je vaak al na één nacht minder slaap: je voelt je down, bent minder alert en vatbaarder voor verkoudheid."

Kun je echt ziek worden van te weinig slaap?

"Op de lange termijn maakt slaapgebrek ons te zwaar en ziek. Hormonen die betrokken zijn bij het verzadigings- en hongergevoel raken ervan in de war. Daardoor heb je overdag minder snel het gevoel dat je vol zit én heb je bovendien meer trek. Daar komt nog bij dat slaapgebrek ervoor zorgt dat je overdag impulsiever wordt en meer gaat snacken. Slaapgebrek heeft ook een direct ontregelend effect op de bloedsuikerspiegel, wat diabetes in de hand werkt."

Schrijft u wel eens slaap voor op recept?

"Zeker! Tot voor kort hadden we als huisartsen te weinig aandacht voor slaap. Als ik patiënten ernaar vraag, blijkt vaak dat het een rol speelt bij verschillende klachten. Naast meer bewegen en gezonder eten zou voldoende slapen ook onderdeel moeten zijn van het leefstijladvies, zeker omdat het allemaal met elkaar samenhangt."

Op welke manier hangen slaap, beweging en eten met elkaar samen?

"Er ontstaat een lastig te doorbreken vicieuze cirkel als je chronisch te weinig slaapt. Slaapgebrek maakt bijvoorbeeld niet alleen te zwaar, het zorgt er ook voor dat afvallen heel moeilijk wordt. Hetzelfde geldt voor beweging: na een korte nacht is het veel lastiger om jezelf van de bank te hijsen om een rondje te gaan rennen. Als het wél lukt, presteer je minder goed, terwijl beweging juist een positief effect heeft op de kwaliteit van je slaap."

Wat kunnen we zelf doen voor een betere nachtrust?

"Regelmaat is belangrijk. Elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip naar bed en opstaan. Open 's ochtends meteen de gordijnen. Ochtendlicht laat je 's avonds beter inslapen. Ban schermen uit de slaapkamer. Blauw licht in de avond verstoort het ritme van onze biologische klok. Je lichaam denkt dat het nog dag is."

"Het gaat trouwens niet alleen om genoeg slaap, maar ook om slaap van voldoende kwaliteit. Drink 's avonds geen koffie en beperk alcohol. Probeer twee uur voordat je gaat slapen rustig te worden: kijk niet meer op je telefoon, lees een boek in bed of mediteer een halfuurtje voordat je gaat slapen."

Jacqui van Kemenade is huisarts in Breda en auteur van het boek 'Leefstijl op recept' van uitgeverij Scriptum.