Inmiddels werken we een jaar massaal thuis. Daar kleven de nodige nadelen aan, maar we zitten er nog wel even aan vast. Hoe blijven we gefocust, gezond en gelukkig?

Met de juiste houding en spullen werken we zo ergonomisch verantwoord mogelijk. En de nodige beweging moet de coronakilo's en het stilzitten een beetje compenseren. Drie experts geven advies hoe we er ook mentaal bijblijven.

1. Wees gestructureerd én flexibel

Plannen is belangrijk, flexibiliteit is net zo essentieel. "Mensen denken dat alles gepland moet worden, maar er is speling", zegt Björn Deusings, directeur van TIJDwinst.com. "Bedenk hoeveel tijd je vrij moet houden voor ad-hoczaken."

2. Boots kantoor na

Collega's die onnodig storen of onzinnige meetings: we missen niet alles van kantoor. Maar sommige prettige dingen die op kantoor vanzelf gaan, moeten we nu zelf inbouwen. "Gebruik vooral de vrijheid om flexibel te werken. Maar creëer wel een kantoorroutine qua werktijden en pauzes."

Zorg ook voor een werkplek waar je energie van krijgt (dus niet een donker hoekje) en een opgeruimd bureau dat niet afleidt.

3. Bundel je concentratie

Pas de pomodoro-techniek toe: werk in blokjes van 25 minuten met volle concentratie aan één taak, en neem daarna vijf minuten pauze. "Dat hoef je niet de hele dag te doen, maar begin er in ieder geval de eerste twee uur van je dag mee."

Gouden tip van Björn Deusings: neem de regie

"Creëer overzicht voordat je aan de slag gaat. Begin de dag met vijf minuten voor een planning. Bekijk welke afspraken je hebt, welke taken er liggen, hoeveel tijd die kosten en wat prioriteit heeft."

Zoek elkaar op

Een van de grootste 'gevaren' van thuiswerken is sociale en professionele isolatie, ziet Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan de Future of Work Hub. "Daar worden al een jaar dingen op bedacht, zoals online koffiemomenten, pubquizen of met collega's wandelen. Echt samen, of apart en dan met elkaar aan de telefoon. Maar creatieve momenten organiseren blijft lastig."

Bewaak je grenzen

Werk loopt steeds meer door in privé. "Het is belangrijk om die grens te bewaken," waarschuwt Van der Lippe, "anders kan je hoofd overlopen". Probeer dus toch een scheiding aan te brengen, bijvoorbeeld door toch gewoon om 8.00 uur op te staan, je aan te kleden alsof je naar kantoor gaat en als dat kan niet te werken in een ruimte waarin je ook 'leeft'.

Gouden tip van Tanja van der Lippe: denk aan de balans

"Zorg voor een goede balans tussen werk en privé. 's Avonds nog een stuk afmaken? Dat kan je ook gewoon morgenochtend doen."

Voorkom versnippering

"We worden meer dan tweehonderd keer per dag onderbroken", zegt Mark Tigchelaar, directeur van FocusAcademy.com. Afleiding is tegenwoordig zelfs een businessmodel. "Grote techbedrijven als Facebook gebruiken elke mind trick om je aandacht steeds naar hun platform te trekken." Dat leidt tot een gefragmenteerd en oppervlakkiger (werk)leven.

Bij thuiswerken verloopt veel communicatie via chatachtige programma's. "Dat gebeurt om sneller te 'pingpongen', maar zorgt voor veel meer korte berichten. De duur van een onderbreking maakt niet uit voor de aandacht, de hoeveelheid onderbrekingen wel."

Het kan helpen om je 'out-of-office' vaker aan te zetten. Dus niet alleen tijdens vakanties, maar ook 's avonds of op het moment dat je echt iets af moet maken.

Zorg voor 'buutvrije' momenten

De fietstocht of treinrit, even koffie halen en de laptop dichtklappen voor een meeting: dat waren allemaal 'buutvrije' momenten. "Nu is alles efficiënter, zijn er minder tussenmomentjes. Initieel krijg je daardoor meer gedaan, maar op den duur raakt je brandstof op."

Bouw daarom zelf die momenten in. "Ik sprak laatst iemand die als ze thuis klaar was met werken, een rondje door de buurt reed met haar auto en dan weer parkeerde alsof ze uit werk kwam."

Gouden tip van Mark Tigchelaar: pak je rust

"Afleiding en opladen is niet hetzelfde. Vaak denken we: ik heb heel hard gewerkt, nu ga ik iets leuks doen zoals op Instagram scrollen of een podcast luisteren. Maar dat zijn allemaal informatie-eenheden die verwerkt moeten worden. Neem om op te laden even geen informatie tot je, bijvoorbeeld door te wandelen."