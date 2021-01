Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat kun je zelf doen aan licht eczeem?

Hoe kan het dat licht eczeem vaak opspeelt in de wintermaanden?

"In de winter is de lucht niet alleen koud, maar ook droger. Ook binnen is de lucht droger door de verwarming. Door die droge lucht verdampt het vocht in je huid sneller. En dat zorgt voor een droge en kwetsbare huid. Ook mensen die doorgaans geen eczeemklachten hebben, kunnen daardoor in de winter plotseling last krijgen van rode, jeukende droge plekjes op de huid."

Wat is eczeem eigenlijk?

"Eczeem is er in verschillende vormen. Het is een verzamelnaam voor huidaandoeningen waarbij de huid een soort ontstekingsreactie vertoont. Dat uit zich in jeuk, roodheid, droge huid met schilfers en soms zelfs wondjes. Het kan ontstaan door een allergie voor de zon of op een bepaalde stof, een huidziekte, maar ook door spanning en stress of te vaak wassen."

“'Vochtinbrengend' bestaat niet als het om de huid gaat. Je kunt van buitenaf namelijk geen vocht ín je huid brengen.”

Eczeem is toch vaak ernstig? Moet je ermee naar de dokter?

"Eczeem kan ernstige vormen aannemen. Soms zo ernstig dat de jeuk gekmakend wordt. In dat geval is het goed om contact op te nemen met de huisarts. Die kan kijken naar de oorzaak van het eczeem, een lokale behandeling met een crème voorschrijven en eventueel doorverwijzen naar een dermatoloog. Maar aan 'licht eczeem', de vorm die in de winter bij veel mensen opspeelt, kun je veel zelf doen."

Wat dan?

"Niet te vaak douchen. Drie keer per week is echt zat. En doe het dan ook niet te lang en zeker niet te heet. Maximaal 38 graden. Warm water en zeep breken namelijk het beschermende vetlaagje, talg, op de huid af, waardoor je huid sneller uitdroogt. Bij eczeem is dat beschermlaagje vaak al minder goed aanwezig. Kies voor doucheolie in plaats van douchezeep. Olie zorgt voor het herstel van het vetlaagje op de huid."

"Voorkom ook dat je gaat krabben. Op de droge plekjes is de huid verstoord en licht ontstoken. Krabben en wrijven maken het schilferen erger en verergeren vaak ook de ontsteking. Het kan leiden tot wondjes en littekens."

Moet je smeren met vochtinbrengende bodylotion?

"Nee. 'Vochtinbrengend' bestaat niet als het om de huid gaat. Je kunt van buitenaf namelijk geen vocht ín je huid brengen. Je kunt alleen het beschermende vetlaagje van de huid herstellen zodat het vocht in de huid blijft. Bodylotions werken wat dat betreft eerder averechts. Ze bestaan voor een groot deel uit water."

"Kies voor zalf. Hoe vetter, hoe beter. Smeer de droge plekjes bijvoorbeeld in met normale vaseline. Doe het een uurtje voordat je naar bed gaat, zodat je kleren niet onder het vet komen te zitten."