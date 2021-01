Een extra bestralingsboost voor prostaatkankerpatiënten verkleint de kans dat de ziekte binnen vijf jaar terugkomt. Dat blijkt uit de FLAME-trial, een groot onderzoek van het UMC Utrecht, het Antoni van Leeuwenhoek, UZ Leuven en het Radboudumc, dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Oncology.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen ruim twaalfduizend mannen te horen dat ze prostaatkanker hebben. Bij ruim de helft zijn de kankercellen dan nog niet uitgezaaid, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Er zijn dan verschillende behandelopties, waaronder bestraling, hormoontherapie en het operatief verwijderen van de prostaat.

Het onderzoek is goed nieuws voor mannen met niet-uitgezaaide prostaatkanker die daarvoor bestraald worden. Hoewel op de scan vaak alleen de hoofdtumor te zien is, bestralen artsen toch de hele prostaat, omdat de kankercellen meestal op meerdere plekken zitten.

"Als de ziekte terugkomt, is dat regelmatig precies op de plek waar die zichtbare tumor zat", zegt radiotherapeut en hoofdonderzoeker Linda Kerkmeijer van het UMC Utrecht en Radboudumc. "Vandaar dat we besloten te onderzoeken of een extra bestralingsboost op die plek effect zou hebben."

Geen extra bijwerkingen

In het onderzoek kregen een kleine zeshonderd patiënten 35 bestralingen. De helft kreeg er een extra bestralingsboost op de tumor bij en de andere helft niet. In de eerste groep kwam de kanker bij minder deelnemers in de eerste vijf jaar na de behandeling terug dan in de andere groep.

“Terugkerende prostaatkanker brengt onzekerheid en zware vervolgbehandelingen met zich mee, zoals een operatie of hormoontherapie. Met deze nieuwe behandeling neemt de kans daarop aanzienlijk af.” Floris Pos, radiotherapeut

Kerkmeijer: "De extra dosis bestraling halveert het aandeel mannen bij wie de PSA-waarde - een belangrijke indicator voor prostaatkanker - weer omhooggaat in de eerste vijf jaar na de behandeling; het daalde van 15 naar 8 procent. De bestralingsboost gaf bovendien geen extra bijwerkingen."

Behandeling kan veel leed besparen

De behandeling is nu beschikbaar in het UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek en Radboudumc. Volgens radiotherapeut Floris Pos van het Antoni van Leeuwenhoek heeft een substantieel aantal mannen baat bij de nieuwe behandeling. "Jaarlijks bestralen we in Nederland honderden mannen die voor deze behandeling in aanmerking komen."

Het kan patiënten volgens Pos veel leed besparen. "Terugkerende prostaatkanker brengt onzekerheid, nieuwe onderzoeken en zware vervolgbehandelingen met zich mee, zoals een operatie of hormoontherapie. Met deze nieuwe behandeling neemt de kans daarop aanzienlijk af."

Maar vijf keer bestralen

Toen de FLAME-trial van start ging, was de standaardbehandeling voor deze groep patiënten 35 keer bestralen. In de afgelopen jaren is dat aangepast naar twintig keer. Voor mannen met een minder agressieve vorm gaat het zelfs om vijf bestralingen.

Kerkmeijer: "We zijn al een vervolgonderzoek gestart. We willen kijken of de nieuwe boostbehandeling ook effectief is wanneer we die combineren met slechts vijf keer bestralen. Mogelijk wordt de behandeling van prostaatkanker middels bestraling in de toekomst dus nóg minder belastend."