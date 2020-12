Beginnen al je thuiswerkdagen zo onderhand op elkaar te lijken en slaat de sleur toe? Dat hoeft niet iets negatiefs te zijn: die alledaagse routines hebben een functie.

Nu veel doordeweekse dagen volgens een vast ritme verlopen - opstaan, werken, eten, slapen - en er na het werk ook weinig groots en meeslepends te beleven valt, kunnen veel dagen als inwisselbaar aanvoelen. Toch is sleur op zich niets slechts: zonder vaste routines en gewoontes zou het leven een stuk ingewikkelder zijn.

"Bij het woord 'sleur' denken we al snel aan elke dag precies hetzelfde doen", zegt socioloog Theun Pieter van Tienoven van de Vrije Universiteit Brussel, die voor zijn proefschrift onderzoek deed naar de waarde van regelmaat in het dagelijks leven.

"En dat vinden we maar saai. Toch is die negatieve associatie met dit woord onterecht. Sleur betekent in feite hetzelfde als routine en regelmaat in je dagelijkse leven. En dat heb je juist nodig om te kunnen functioneren."

"Als je elke avond weer zou moeten uitvogelen hoe laat je moet beginnen met koken, zou dat veel tijd en energie kosten."

Op vaste momenten opstaan, werken, de kinderen ophalen, eten en gaan slapen: erg avontuurlijk klinkt het niet, maar een vast ritme helpt je dag te structureren. Handig, vooral als je veel ballen in de lucht moet houden. Hoe meer sociale rollen je hebt - bijvoorbeeld die van ouder, werknemer, vriend en vrijwilliger - hoe meer je aan die sleur hebt, zegt Van Tienoven.

"Aan elke rol zijn maatschappelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden gekoppeld. Als ouder wordt er bijvoorbeeld van je verwacht dat je je kinderen op tijd naar bed brengt. Als je elke avond weer zou moeten uitvogelen hoe laat je zou moeten beginnen met koken en wanneer ze naar bed moeten, zou dat veel tijd en energie kosten."

Toen de scholen tijdens de eerste lockdown dichtgingen, probeerden veel ouders niet voor niets een nieuw ritme te vinden om werk en thuisonderwijs te combineren: dankzij dagelijkse routine kun je makkelijker doen wat je wil en wat er van je verwacht wordt.

Sleur ervaren betekent dus niet dat je een saai leven hebt, maar dat je de dagelijkse gang van zaken goed hebt geautomatiseerd. Dankzij dagelijkse routines ontstaan ruimte en rust om makkelijker iets buiten dat vaste ritme te doen. We zouden sleur dus beter kunnen omarmen in plaats van doorbreken, zegt psycholoog Titia Roovers, eigenaar van Sterk! Training en Coaching.

"Het vechten tegen sleur levert volgens mij meer stress, angst en onrust op dan het ervaren ervan."

"We zijn verslaafd aan de kick van nieuwe ervaringen: alles moet groots en meeslepend zijn. Een vast ochtendritueel of het alweer opvouwen van de was zijn dat niet. Maar die zorgen er wel voor dat je even niet 'aan' hoeft te staan: je hoeft op zulke momenten niet te schakelen tussen allerlei stressvolle taken. Je hoeft heel even niet creatief te zijn, hoeft je niet te verbeteren of ontwikkelen. Je voert alleen die ene handeling uit."

Als je zo naar sleur kijkt, kunnen routinetaken zelfs een moment van ontspanning worden, zegt Roovers. "Het vechten tegen sleur levert volgens mij meer stress, angst en onrust op dan het ervaren ervan."

Tijd om sleur te leren waarderen, dus - ook al plaatsen we op sociale media liever spectaculaire vakantiefoto's dan een Netflixavond. "We communiceren via sociale media aan elkaar dat we vooral van alles moeten beleven," zegt Van Tienoven. "Maar zo is het leven niet. Sleur en avontuur bestaan volgens mij naast elkaar."

"We communiceren via sociale media aan elkaar dat we vooral van alles moeten beleven. Alles moet speciaal en bijzonder zijn, maar zo is het leven niet. Sleur en avontuur bestaan volgens mij naast elkaar: dankzij dagelijkse routines kun je makkelijker iets buiten dat vaste ritme doen."