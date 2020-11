Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik heb pijn aan mijn duimgewricht, heb ik te veel geswipet?

Ik heb pijn aan mijn duimgewricht. Is dat slijtage?

"Meestal niet. Zeker als je jonger bent dan vijftig jaar, is er waarschijnlijk geen sprake van slijtage. Ik zie deze klacht de laatste jaren vrij veel. Vooral bij jonge mensen. In vrijwel alle gevallen gaat het om een zogenoemde WhatsApp- of swipeduim."

Wat is dat?

"Het is een variant van RSI: repetitive strain injury. Bekender zijn de tenniselleboog en de muisarm. Door vaak herhaalde bewegingen raakt het gewricht met de pezen overbelast."

“Gebruik de telefoon eens wat vaker waarvoor hij oorspronkelijk bedoeld is: om met elkaar te bellen.”

Hoe raakt de duim dan overbelast?

"We leven in een tijd die er heel anders uitziet dan de wereld van onze verre voorouders. We zitten veel achter computers en maken gebruik van moderne technologie. Onze omgeving is veranderd, maar onze lichamen zitten nog hetzelfde in elkaar als de lichamen van onze voorouders. Net als onze duimen: die zijn gemaakt om iets mee op te pakken en vast te houden, niet om mee te typen of over een scherm te vegen."

"Als je die beweging - waarvoor de duim dus eigenlijk niet is bedoeld - tóch heel vaak herhaalt, kunnen de pezen rond het gewricht geïrriteerd raken. Door die irritatie kan het weefsel ontstoken raken, dik worden en pijn gaan doen."

Wat kun je doen tegen een 'WhatsApp-duim'?

"Wanneer je klachten hebt, zegt je lichaam eigenlijk: au, dit moet je niet doen. Het kan helpen om de pijnlijke plek te koelen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je duim rust geeft, iets wat soms door werk erg moeilijk is."

En wat kunnen we doen om het te voorkomen?

"Zorg altijd voor een goede werkhouding. Houd de telefoon niet in de hand waarmee je ook navigeert, want dan komt er extra druk op de spieren en gewrichten. Houd de telefoon dus in de ene hand en navigeer met je andere hand. Wissel links en rechts af. En gebruik de telefoon eens wat vaker waarvoor hij oorspronkelijk bedoeld is: om met elkaar te bellen."