Fred van Leer werd na verspreiding van een seksueel getinte video gedwongen opgenomen in een kliniek, nadat hij zichzelf 'iets aan zou hebben gedaan'. Het zonder toestemming online verspreiden van seksueel materiaal heeft grote impact op slachtoffers. Onderzoeker Marijke Naezer legt uit waarom, en ervaringsdeskundige Nikki Lee Janssen vertelt hoe zij hiermee omgaat.

"Sexting, het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's, wordt neergezet als iets dat slecht, vies, dom en gevaarlijk is. Als iemand het materiaal dan zonder toestemming verspreidt, levert dat al snel de reactie op: dan had diegene het ook maar niet moeten maken. Wat natuurlijk de wereld op zijn kop is", vertelt onderzoeker Marijke Naezer, onderzoeker aan de Radboud Universiteit.

De veroordelende reactie van de omgeving heeft grote gevolgen voor slachtoffers. "De impact daarvan wordt door slachtoffers vaak zelfs als heftiger ervaren dan de verspreiding zelf. Slachtoffers gaan geloven dat het hun eigen schuld was. Soms krijgen ze te maken met allerlei psychische en fysieke klachten. En ze voelen zich eenzaam en missen support vanuit hun omgeving. In ernstige gevallen kan het er zelfs toe leiden dat slachtoffers suïcidaal worden."

“Mijn angst werd versterkt doordat ik niet wist wie er achter de hack zat. Naast angst overheerste ook de schaamte.” Nikki Lee Janssen

Publiek bezit

Nikki Lee Janssen werd drie jaar geleden slachtoffer van financiële sextortion. Haar Dropbox-account, waar dan seksueel getinte privéfilmpjes voor haar partner op staan, wordt gehackt door een vreemde. Eén filmpje belandt op Dumpert voor het oog van een miljoen vreemden.

"Dat de intiemste beelden die je kunt maken opeens bestemd zijn voor ieders ogen, is een heel angstig gevoel. Bij mij werd de angst versterkt doordat ik niet wist wie er achter de hack zat. Naast angst overheerste ook de schaamte in het begin."

Telefoon weg en humor gebruiken

Wat haar in de eerste fase erg hielp, was om haar telefoon weg te stoppen. "Je gaat dingen opzoeken en reacties op internet lezen. Dat is mens eigen. Maar hierdoor blijf je ook in het moment hangen. Beter is om je telefoon weg te doen en de reacties te negeren. Ik ging veel wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Zo voelde ik: er is meer dan die foto en dat filmpje."

Gesprekken met naasten sleepten Janssen ook door de eerste periode heen. "Zorg dat je iemand vindt waarmee je zo vrij kan praten als je wilt over wat er gebeurd is. Al is het maar één persoon." Ook humor speelt een belangrijke rol in de verwerking."

Mijn partner en ik kunnen er soms grapjes over maken. Dan zeggen we bijvoorbeeld dat de dader in ieder geval het beste filmpje heeft uitgekozen wat hij naar buiten kon brengen. Ik moest uiteindelijk accepteren dat het publiek bezit is geworden. Dat is wel een lang proces."

“Leer kinderen, jongeren en volwassenen dat het ieders goed recht is om seksueel getint materiaal van zichzelf te maken. Steun slachtoffers en laat plegers verantwoording afleggen.” Marijke Naezer, onderzoeker

Stop victimblaming

Het is tijd om positiever over sexting te praten en duidelijk onderscheid te maken tussen sexting en sextingmisbruik, net zoals we onderscheid maken tussen seks en verkrachting, bepleit Naezer.

"Leg daarnaast de verantwoordelijkheid bij de plegers en niet bij de slachtoffers. Stop met het verspreiden van andermans materiaal en met het uitlachen en veroordelen van slachtoffers. En als je ziet dat anderen dit doen: blijf niet stil, maar zeg er wat van. Leer kinderen, jongeren en volwassenen dat het ieders goed recht is om seksueel getint materiaal van zichzelf te maken. Steun slachtoffers en laat plegers verantwoording afleggen."

Janssen sluit zich hierbij aan: "De maatschappij moet stoppen met panisch doen over seks. We zien er naakt allemaal hetzelfde uit. De een kiest ervoor het vast te leggen en de ander niet." En tot slot: "Stuur het materiaal niet door. Het is strafbaar, en de impact voor de slachtoffers is niet te overzien."