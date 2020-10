Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week: mijn vinger loopt vast bij het strekken, wat kan dat zijn?

Mijn vinger blijft soms krom staan wanneer ik hem wil strekken. Hoe kan dat?

"Het kan zijn dat je een 'triggerfinger' hebt. Dan is het moeilijk om je vinger te buigen of te strekken. Vooral dat laatste is lastig. Soms kun je die vinger alleen met hulp van je andere hand strekken. Een triggerfinger hoeft niet pijnlijk te zijn, maar het kan wel."

Waardoor wordt het veroorzaakt?

"Waardoor het wordt veroorzaakt is nog niet helemaal duidelijk. Wat er precies met je vinger gebeurt wél. Er ontstaat een verdikking op een van de pezen van je hand. Dat bobbeltje is meestal verdikt bindweefsel. Je kunt het ook zien en voelen: het beweegt aan de binnenkant van je hand heen en weer wanneer je je vinger buigt of strekt."

“Een triggerfinger kan invaliderend zijn, omdat dagelijkse bezigheden niet meer vanzelfsprekend gaan; steeds als je iets pakt, blijft die vinger krom staan.”

"De pezen in je hand lopen door tunneltjes. Als een verdikking ontstaat op een vingerpees, dan kan die pees niet meer soepel door het tunneltje bewegen. Buigen gaat meestal nog wel, maar strekken is moeilijker. Dat komt onder meer doordat de strekspieren minder sterk zijn dan de buigspieren."

Kan het kwaad?

"Op zich niet, maar het is vaak wel heel vervelend. Een triggerfinger kan invaliderend zijn, omdat allerlei dagelijkse bezigheden niet meer vanzelfsprekend gaan; steeds als je iets pakt, blijft die vinger krom staan. Vaak wordt het ook alleen maar erger omdat de zwelling groter wordt naarmate je vaker de grens opzoekt. Het is dus goed om ermee naar de dokter te gaan."

Want er is iets aan te doen?

"Soms gaat het vanzelf over, maar meestal niet. Dan kan het helpen om de zwelling te ontzwellen. De huisarts kan dat doen met een injectie met een ontstekingsremmer die bij of in de zwelling geplaatst wordt. Lukt dat niet, dan wordt iemand met een triggerfinger vaak verwezen naar het ziekenhuis om het bultje operatief te laten verwijderen."