Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en specialistische zorg is vorige week met ruim een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt zorgplatform ZorgDomein donderdag. Uit cijfers van de laatste maand blijkt dat sinds het coronamaatregelenpakket van eind september een daling is ingezet van het aantal verwijzingen.

Toentertijd werd aangekondigd dat horecagelegenheden eerder de deuren moesten sluiten en volgde het dringende advies om in publieke binnenruimtes, zoals scholen en musea, een mondkapje te dragen.

Tussen 12 en 18 oktober waren er ruim 130.000 verwijzingen, 30.000 minder dan in diezelfde periode één jaar eerder. Daarnaast hadden artsen op basis van data uit voorgaande jaren een stijging verwacht van het aantal verwijzingen.

Begin september waren er nog meer verwijzingen dan vorig jaar en slechts enkele duizenden minder dan het verwachte aantal. Medio september 'misten' tienduizend verwijzingen en eind september liep dat op tot twintigduizend. Die daling is in oktober doorgezet, waardoor nu als het ware "een op de vier verwijzingen niet plaatsvindt", aldus ZorgDomein.

Aantal huisartsverwijzingen 12 - 18 oktober: Aantal verwijzingen: 130.188

Aanvankelijk verwachte aantal: 173.833

Aantal vorig jaar: 160.215

Ruim miljoen minder verwijzingen dan verwacht

Sinds de start van de coronapandemie hebben huisartsen bijna 1,2 miljoen minder verwijzingen dan aanvankelijk verwacht uitgevoerd. Dat komt mede doordat de reguliere zorg wordt afgeschaald, maar ook omdat sommige Nederlanders tijdens de coronapandemie liever het ziekenhuis mijden, zo bleek tijdens de eerste coronagolf.

Bij de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gingen vorige week de alarmbellen al af. Beide partijen waarschuwden dat na de coronacrisis stapsgewijs de reguliere zorg weer op gang moet komen, om overbelasting te voorkomen.

Daarnaast moet er blijvend rekening gehouden worden met de capaciteit voor coronapatiënten op de intensive care en moet er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar blijven.

Patiënten met gezondheidsklachten worden opgeroepen om "gewoon" de huisarts op te zoeken. "Zeker in deze tijd van verschil in afschaling tussen ziekenhuizen is het belangrijk dat alle beschikbare capaciteit optimaal benut en eerlijk verdeeld wordt", zo sprak NZa-voorzitter Marian Kaljouw eerder.