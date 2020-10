Stichting Diabetes Onderzoek en het Diabetes Fonds schenken 1 miljoen euro aan het Amsterdam UMC om een onderzoek naar de rol van darmbacteriën bij diabetes type 1 voort te zetten, melden beide organisaties donderdagochtend in een persbericht.

Uit eerder onderzoek blijkt dat een poeptransplantatie mogelijk een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen de ziekte. In Nederland hebben zo'n 120.000 mensen diabetes type 1. Zij moeten zichzelf insuline toedienen om de hoeveelheid bloedsuiker te reguleren.

Bacteriën, gisten en virussen in de darmen zouden het immuunsysteem mogelijk minder agressief tegen het eigen lichaam maken. Bij patiënten met diabetes type 1 schakelt het afweersysteem cellen die normaliter insuline produceren uit, een reactie die nu nog niet te stoppen is.

Hoogleraar inwendige geneeskunde en onderzoeker Max Nieuwdorp voerde al eerder verkennend onderzoek uit naar het overbrengen van darmbacteriën via een poeptransplantatie, om de functie van de alvleesklier "op te poetsen". De alvleesklier produceert normaliter stoffen die de bloedsuikerspiegel in evenwicht houden. De ontlasting wordt in verdunde vorm via een sonde in de neus naar de darmen gebracht. De ontvanger ruikt niets, proeft niets en ervaart geen pijn.

Vervolgstudie duurt zo'n vijf jaar

Het onderzoeksteam onder leiding van Nieuwdorp en internist Nordin Hanssen gaat nu kijken of het gebruik van darmbacteriën de afweerreactie van het immuunsysteem verder afzwakt. In totaal worden drie studies opgezet, die zo'n vijf jaar duren.

Nieuwdorp hoopt dat de techniek diabetes type 1 een "stabielere ziekte" maakt, door de hoeveelheid glucosepieken en -dalen terug te brengen. In het ideale scenario leidt het onderzoek tot een nieuwe behandeling en hopelijk genezing, aldus de gezondheidsexpert.