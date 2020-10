Het aantal voortijdige geboortes is sinds de aankondiging van de basisregels op 9 maart met 15 tot 23 procent gedaald, blijkt woensdag uit dataonderzoek van het Erasmus MC. Verder onderzoek is noodzakelijk om de oorzaak van de daling te achterhalen.

Het Rotterdamse ziekenhuis onderzocht gegevens van ruim anderhalf miljoen baby's die tussen oktober 2010 en juli 2020 zijn geboren. Vervolgonderzoek wordt in internationaal verband gedaan, vertelt neonatoloog-epidemioloog Jasper Been in gesprek met NU.nl. Meer dan veertig landen hebben zich aangesloten bij het onderzoek.

Op 9 maart werd Nederlanders onder meer gevraagd geen handen meer te schudden en vaker de handen te wassen. Been en medeonderzoeker Irwin Reiss denken dat het aantal vroeggeboortes kan zijn afgenomen door de betere handhygiëne en het niet schudden van handen. "Nieuw gedetailleerd onderzoek moet die bevindingen bevestigen", aldus Been.

De gedeeltelijke lockdown die op 15 maart werd aangekondigd, zou minder effect hebben gehad, omdat zwangere vrouwen sowieso al voorzichtig waren, redeneren de gezondheidsexperts.

"We hadden door de lockdown een nog hevigere daling verwacht, maar die bleef uit. Na 9 maart signaleerden wij de grootste effecten, die daarna geleidelijk aan doorzette", legt Been uit.

Het tweetal hoopt met het onderzoek aan te tonen dat invloeden van buitenaf een rol spelen bij premature geboortes. "Als we inzicht in de oorzaken krijgen, kunnen we later wellicht meer doen om vroeggeboortes te voorkomen", aldus Reiss.

Het is niet duidelijk wanneer het grote internationale onderzoek zal worden afgerond. Been hoopt binnen enkele maanden de eerste resultaten te kunnen presenteren.