Onlangs bleek uit een grote Spaanse studie dat de avond een beter tijdstip is om bloeddrukverlagers in te nemen dan de ochtend. Het is een onderzoeksbevinding die levens kan redden, maar er wordt te weinig mee gedaan, zegt cardioloog Remko Kuipers. "Met deze onderzoeksbevindingen kunnen we wereldwijd veel doden door hoge bloeddruk voorkomen."

Noot van de redactie: Na publicatie van dit artikel hebben wij nieuwe informatie ontvangen. The European Heart Journal, die deze Spaanse studie publiceerde heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar deze bewuste studie omdat er twijfel is ontstaan over de resultaten.

Wat was de uitkomst van de Spaanse studie?

"Dat we de kans op schade die ontstaat door een te hoge bloeddruk zoals een hartinfarct, aanzienlijk kunnen verkleinen. Enkel door het innamemoment van bloeddrukverlagers te verplaatsen van de ochtend naar de avond. 's Avonds innemen verkleint het risico op schade met 50 procent ten opzichte van inname gedurende de ochtend."

Komt dat doordat slaap het effect van de bloeddrukpil vergroot?

"Daar lijkt het wel op. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan naar het mechanisme erachter, maar dát bloeddrukmedicatie die 's avonds wordt ingenomen efficiënter werkt, lijkt met deze studie aangetoond."

De onderzoekers denken zelf dat het ligt aan de biologische klok. Dat klinkt aannemelijk. Alles wat er in ons lichaam aan processen plaatsvindt, verloopt cyclisch en onder invloed van de biologische klok."

"Slaap is sowieso belangrijk voor een gezonde bloeddruk. Het heeft een positief effect op de conditie van de bloedvaten, omdat ze dan ontspannen. Dat houdt ze flexibel. Uit eerder onderzoek weten we dat een verhoogde bloeddruk tijdens de slaap het risico op hart- en vaatproblemen vergroot."

Waarom weten veel mensen nog niet dat ze hun pillen beter 's avonds kunnen nemen?

"Enerzijds is het een vrij recente studie, dus niet iedereen is er nog van op de hoogte. Anderzijds kreeg het onderzoek niet de aandacht die het verdiende. Het had op alle voorpagina's van alle kranten mogen staan. Met deze onderzoeksbevindingen kunnen we wereldwijd veel doden door hoge bloeddruk voorkomen. Desondanks bestaat er in de medische wereld scepsis over."

Waarom? Is het geen goed uitgevoerd onderzoek?

"Juist wel! Het betreft niet zomaar een studietje, maar een grote gecontroleerde, prospectieve studie onder negentienduizend bloeddrukpatiënten die gedurende zes jaar werden gevolgd.”

Kun je als patiënt gewoon op eigen houtje je innamemoment verplaatsen naar de avond?

"Nee. Bepaalde medicijnen hebben meerdere indicaties: ze zijn niet alleen bedoeld voor de bloeddruk. Medicatie zoals een betablocker wordt bijvoorbeeld vaak aan hartpatiënten voorgeschreven om te voorkomen dat de hartslag bij inspanning te hoog wordt. Met die indicatie kan een betablocker dus beter in de ochtend ingenomen worden. Het is altijd raadzaam om dit te bespreken met je arts."

Remko Kuipers is arts, onderzoeker en cardioloog.