Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Gaat de trombosedienst verdwijnen?

Wat is de trombosedienst eigenlijk?

"De trombosedienst is verantwoordelijk voor het instellen, controleren en begeleiden van patiënten die antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruiken om trombose (bloedpropjes) te voorkomen."

"Tot een paar jaar geleden werden voornamelijk acenocoumarol en andere zogenoemde coumarinederivaten gebruikt als antistollingsmiddelen. Daarvoor verschilt de dosis per patiënt en vaak ook per dag. Vandaar dat patiënten die deze bloedverdunners nemen elke één tot zes weken bloed moeten laten prikken. Bij de trombosedienst dus. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle en het voorschrijven van de juiste dosering."

“Sinds een paar jaar zijn er nieuwe bloedverdunners waarvoor je niet meer hoeft te worden ingesteld. Je hoeft er dus niet meer voor naar de trombosedienst.” Edwin de Vaal, huisarts

Waarom hoeven sommige patiënten dat nu dan niet meer?

"Mensen die de oude vertrouwde antistollingsmiddelen nog gebruiken, moeten nog steeds worden 'ingesteld' op de juiste dosering, zoals dat heet. De trombosedienst bestaat dan ook nog zeker. Maar er zijn sinds een paar jaar ook nieuwe bloedverdunners bij gekomen waarvoor je niet meer hoeft te worden ingesteld. Je hoeft er dus ook niet meer voor naar de trombosedienst."

Werken die medicijnen dan wel net zo goed?

"Dankzij wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren is er steeds meer bekend over de bloedstolling. Op basis daarvan zijn de nieuwe antistollingsmiddelen ontwikkeld: ze blokkeren één stofje in het bloed waardoor het bloed dun genoeg wordt. Je neemt slechts één of twee tabletjes per dag en klaar is Kees."

Ik vind het doodeng dat ik niet meer gecontroleerd word.

"Dat vinden veel mensen die overstappen. Het is natuurlijk ook even wennen als je jarenlang elke zes weken een bloedcontrole kreeg en nu niet meer. Maar deze nieuwe middelen maken het bloed precies dun genoeg en zijn ook veel minder gevoelig voor schommelingen."

Móét ik overstappen op het nieuwe middel?

"Nee hoor. Dat mag je zelf bepalen met je huisarts of specialist. Trombosedienst, artsen en apotheek voeren geen van allen een actief beleid om mensen te laten overstappen. Maar als je antistollingsmiddelen gebruikt, is het wel goed om te weten dat het eventueel kán. Het heeft verschillende voordelen."

Wat zijn de voordelen?

"Je hoeft niet meer naar de trombosedienst toe. Daardoor hoef je niet meer om die prikafspraak heen te plannen als je op vakantie of familiebezoek wil. Het geeft meer vrijheid én het is gebruiksvriendelijker."

Hoe kan ik overstappen als ik dat zou willen?

"Door het te bespreken met je huisarts of specialist. Voor de meeste indicaties kan het tegenwoordig wel. In enkele gevallen is dat (nog) niet zo."