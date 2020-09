Het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgt 30 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en gezondheidsonderzoekorganisatie ZonMw voor nader onderzoek naar hoopgevende innovatieve immuuntherapie voor mensen met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker.

Het gaat om een vorm die ieder jaar circa zeventienhonderd Nederlanders treft. De behandelingsmogelijkheid die wordt onderzocht, lijkt ook kansrijk voor patiënten met andere vormen van kanker.

Het gaat om de zogenoemde CAR T-celtherapie die het eigen afweersysteem in staat stelt kankercellen onschadelijk te maken. Deze wordt in Nederland al beperkt toegepast en sinds het voorjaar via de basisverzekering vergoed. De behandeling kost nu nog 330.000 euro per patiënt.

Daarbij moeten de benodigde CAR T-cellen uit de Verenigde Staten komen. Patiënten moeten daarom soms wel zes weken wachten, wat ze zich vaak niet meer kunnen permitteren.

'40 procent patiënten na twee jaar nog steeds kankervrij'

Het UMCG gaat in samenwerking met Radboudumc, Erasmus MC en Amsterdam UMC onderzoek doen naar het effect van CAR T-cellen die in hun eigen ziekenhuizen worden geproduceerd.

"De verwachting is dat dit tot kwaliteit- en tijdwinst leidt. Doordat alles op één plek plaatsheeft, kan er direct met de verse cellen worden gewerkt. Hierdoor hoeft er niet ingevroren en vervoerd te worden en is de behandeling significant goedkoper. De productiekosten zijn naar schatting 80.000 euro per patiënt", aldus het Zorginstituut.

Volgens internist-hematoloog en onderzoeksleider Tom van Meerten van het UMCG is nu al 40 procent van de patiënten die in Nederland CAR T-celtherapie ondergingen na twee jaar nog steeds kankervrij. "Dit is een gigantische stap voorwaarts en de hele wereld zal naar de resultaten kijken."

Er doen 299 patiënten mee aan het onderzoek, dat zes jaar zal duren.