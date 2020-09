Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: is pijn op je borst altijd een hartaanval?

Ik heb pijn op mijn borst. Is er iets mis met mijn hart?

"Dat hoeft niet per se. Maar het is wel belangrijk om uit te sluiten of het iets met je hart te maken heeft."

Wat kan het dan nog meer zijn?

"Er zit veel meer in je borstkas dan enkel je hart. In je borst zitten bijvoorbeeld ook het longvlies, je ribben, de slokdarm, tussenribspiertjes, de gewrichtjes tussen je borstbeen en ribben en de aanhechtingen van de rug- en borstspieren. Die kunnen allemaal de oorzaak van je pijn zijn."

"Ik kreeg laatst bijvoorbeeld een man op het spreekuur met pijn op de borst die werd veroorzaakt door een schouderblessure. Door die schouderpijn was hij anders gaan bewegen en ontstond er door overbelasting pijn aan de tussenribspiertjes boven in zijn ribbenkast, ongeveer ter hoogte van zijn hart."

Maar hoe weet je dan of het niet tóch je hart is?

"Pijn door een probleem met je hart wordt veroorzaakt doordat een bloedvat in de kransslagader vernauwd of afgesloten is. De kransslagader voorziet het hart van zuurstof, dus wanneer een vat vernauwd is, krijgt het hart te maken met zuurstofgebrek. Naast pijn treedt dan meestal ook kortademigheid op."

"Het verschil zit 'm erin dat je de pijn die door een vernauwd hartbloedvat wordt veroorzaakt niet zelf kunt opwekken of verminderen en andere pijn wél."

Hoe bedoel je?

"Ontstaat de pijn wanneer je erop duwt? Ontstaat de pijn wanneer je diep inademt of je uitrekt? Dan is de kans groot dat de pijn níét door je hart wordt veroorzaakt, maar door een spierprobleem of iets anders in je borstkas. Komt de pijn doordat je hartspier te weinig zuurstof krijgt, dan is de pijn continu aanwezig en niet door eigen toedoen erger of minder erg te maken."

Wanneer moet je ermee naar de dokter?

"Neem altijd contact op met de huisarts als je je zorgen maakt. Neem ook contact op als je kortademig bent én als de pijn toeneemt wanneer je je inspant."