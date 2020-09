De zon laat zich steeds minder vaak zien en voor je het weet is het terrasseizoen afgelopen. En minder terrasjes betekent vaak ook minder alcoholische versnaperingen. Maar wat als dat voor jou niet zo is en je tóch liever zou willen minderen met alcohol? NU.nl vraagt een expert om tips.

Of we daadwerkelijk meer drinken in de zomer, daar is Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum, niet zeker van. "Wat wel zo is, is dat er 's zomers meer situaties kunnen zijn die we koppelen aan alcohol. Zeker op vakantie, als er sprake is van minder structuur en regelmaat, kan er sneller naar de fles gegrepen worden."

Over het algemeen zijn we steeds minder gaan drinken. Uit cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat het percentage volwassenen dat geen alcohol drinkt of niet meer dan een glas alcohol per dag drinkt is gestegen naar 41,5 procent in 2019. "Het is sowieso goed om je het hele jaar door te houden aan de richtlijnen", stelt Carmen Voogt van het Trimbos-instituut. "Dat wil zeggen: drink niet of maximaal één glas per dag. Al bij het drinken van één glas per dag, is er sprake van een verhoogd risico op borstkanker."

Hebben de warme temperaturen jou toch verleid tot bovengemiddeld drankgedrag en wil je minderen, dan heeft gedragsdeskundige Hermans een paar praktische tips om dit gedrag te veranderen.

Tip 1: Schrijf het op

"Vraag jezelf af waarom je wil minderen. Zo wordt je voornemen concreet. Bijvoorbeeld: ik ga minder drinken, omdat ik 's ochtends beter uitgeslapen wil zijn. Of: ik wil geld overhouden voor andere dingen. Als je dat lijstje voor je ziet, wordt het makkelijker om ermee aan de slag te gaan. Dan is het vanuit intrinsieke motivatie", licht Hermans toe.

Tip 2: Een 'als-danplan'

Een tweede tip van Hermans is het maken van een "als-danplan". "In situaties waar je nu geneigd bent om te gaan drinken, moet je alternatief gedrag gaan vertonen. Een als-danplan kan hierbij helpen. Met dit plan maak je een afspraak met jezelf over hoe je je later gaat gedragen. Bijvoorbeeld: als ik vanavond naar het terras ga, neem ik maximaal één biertje. Dit zorgt ervoor dat je niet op het moment zelf nog een keuze moet maken. Je bereidt jezelf dus voor op uitdagende situaties."

Tip 3: Maak er een challenge van

"Betrek je vrienden en stuur een berichtje in de appgroep: 'Ik wil minderen met alcohol. Willen jullie meedoen?' Stel bijvoorbeeld voor om een avond alcoholvrije wijn en bier te proeven. Dan maak je er meteen een leuke, sociale aangelegenheid van. Een andere goede tip is de Maxx-app van het Trimbos. Die steunt je met het minderen of stoppen."

Minder drinken vanwege corona

Wie een seizoendrinker is, kan in het kader van de gezondheid de drankjes beter uitsmeren over het jaar. "Onderzocht is dat bingedrinken, dus bijvoorbeeld op een gelegenheid vijf of meer glazen alcohol drinken, meer schade oplevert", aldus Voogt van het Trimbos-instituut.

Minderen met alcohol raadt ze juíst in tijden van corona extra aan. "Je loopt door bingedrinken een immuundip op. Je weerstand verslechtert. De kans dat je hierdoor besmet raakt met corona is groter."