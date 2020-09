"Ik heb alle diëten geprobeerd, maar niets lukte", vertelt Jessica Bremer. In een laatste poging stuit ze op de 'virtuele maagband', of hypnotherapie om af te vallen. Obesitaschirurg Yair Acherman van ziekenhuis het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp ziet het (nog) niet zitten.

Voor Jessica Bremer is het een succes: de 'virtuele maagband'. Zij viel in vijf maanden tijd 25 kilo af. Bremer moest om medische redenen afvallen. Haar arts stelde een maagverkleining voor, maar Bremer wilde deze ingrijpende operatie voorkomen. Ze ging op zoek naar een alternatief en ontdekte de virtuele maagband. Het bleek voor haar goed te werken.

Bremer: "De kracht van deze methode is dat er geen dieet aan vastzit. Het wordt niet verboden om bepaalde dingen wel of niet te eten. Want juist als je denkt 'ik mag het niet', dan wil je het."

“De therapeut zorgt voor een bandje met ziekenhuisgeluiden en voor geuren die de behandelaar onder de neus van de cliënt houdt. Hierdoor lijkt het allemaal levensecht.”

Ziekenhuis wordt nagebootst



De virtuele maagband wordt onder hypnose geplaatst. De situatie zoals die in het ziekenhuis bij de 'echte' maagbandoperatie is, wordt exact nagebootst. "Het is alsof je in het ziekenhuis bent en daarna alsof de maagband er echt zit. Je ervaart dat je binnenkomt, incheckt, op een bed ligt, naar een operatiekamer gaat." vertelt medeoprichter Sjoerd Somers van Hypnose Zorg Nederland.

In werkelijkheid ligt de cliënt in een ligstoel met de armen langs het lichaam en brengt de stem van de therapeut de persoon onder hypnose, vertelt Bremer. De therapeut zorgt voor een bandje met ziekenhuisgeluiden en voor geuren die de behandelaar onder de neus van de cliënt houdt. Hierdoor lijkt het allemaal levensecht.

Het is volgens Somers moeilijk om precies te omschrijven wat hypnose is. Somers "De meeste mensen kennen het alleen van tv. Maar voor iedereen geldt dat hypnose een toestand van totale rust en ontspanning is." De hypnotherapie is meer dan alleen de virtuele maagbandoperatie. Het gaat ook over de emotionele kant van het afslankproces. De therapie leert de cliënt om in ongeveer vijf sessies op een andere manier met de drang naar eten om te gaan, zonder ingrijpende operatie.

In de derde sessie wordt de cliënt, onder hypnose, zogenaamd geopereerd. In de andere sessies is er aandacht voor het streefgewicht van de cliënt, het doel dat zij of hij voor ogen heeft en welke levensstijl daarbij past.

Sheila Granger, de bedenker van de virtuele maagband legt uit hoe de methode iemands denkpatroon verandert: "De virtuele maagband is geen dieet. De methode helpt de cliënt om realistische en gezondere gewoonten te ontwikkelen die je ook op de lange termijn kunt volhouden."

“De kans dat iemand duurzaam afvalt en na twee jaar nog steeds op gewicht zit ligt ergens tussen de 1 en de 5 procent.” Yair Acherman, obesitaschirurg



Een operatie is voor veel mensen een goede optie, alleen lost dit volgens Granger het probleem niet blijvend op. Granger: "Vaak worden met de fysieke chirurgie de gewoonten en associaties van mensen rondom eten niet altijd aangepakt, wat ertoe kan leiden dat chirurgiepatiënten in gewicht weer aankomen."

Obesitaschirurg Acherman laat weten dat de meeste methodes om af te vallen gewoon werken, zoals het dieet van Sonja Bakker of het ketogene dieet. "Het probleem is dat 95 procent van de gevallen weer aankomt. Daar verandert hypnotherapie niks aan."

"Er is een berg aan literatuur die bewijst dat met name operaties zoals de gastric bypass (maagomleiding) en de gastric sleeve operatie (maagverkleining) de aanmaak van hongerhormonen beïnvloeden. Het hongergevoel bij mensen die geopereerd zijn neemt af. Dat is waarneembaar in het bloed en studies naar het hongergevoel bewijzen dat ook."



Als het aan Acherman ligt, zouden er helemaal geen operaties nodig zijn, zodat artsen al hun pijlen kunnen richten op preventie. Als de virtuele maagband daarvoor een reële optie is, staat Acherman daar positief tegenover: "Ik steun elke vorm van afvallen, maar het moet duidelijk zijn wat het resultaat van de afvalmethode is."

'Ik eet nu kleine beetjes'

Bremer weet nu dat als ze geen honger heeft, ze ook niet moet eten. "Ik eet nu kleine beetjes, een derde van wat ik eerder at. Maar wat het me vooral oplevert, is dat ik nu iedere dag even de tijd voor mezelf neem en tegen mezelf zeg: 'Je hebt niet meer nodig'. Als je dat elke dag tegen jezelf zegt, dan ga je daar vanzelf in geloven."

Op dit moment is er niet voldoende wetenschappelijk bewijs dat de virtuele maagband werkt en er zijn ook nog geen langetermijnresultaten. Anders zou Acherman het met liefde aanbevelen. De arts hoopt voor Bremer dat alle 25 kilo's er afblijven, maar hij heeft er een hard hoofd in: "De kans dat iemand duurzaam afvalt en na twee jaar nog steeds op gewicht zit ligt ergens tussen de 1 en de 5 procent."