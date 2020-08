Paracetamol in Nederland is veilig te gebruiken, concluderen medicijnautoriteit CBG en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag uit eigen onderzoek. Er is geen paracetamol verkocht in de Nederlandse supermarkten, drogisterijen en apotheken dat niet voldoet aan de strenge veiligheidseisen.

Eerder schreven NRC en Zembla dat er mogelijk vervuilde paracetamol op de Nederlandse markt terecht was gekomen. De paracetamol van de Chinese producent Anqiu Lu'an Pharmaceutical zou een te grote hoeveelheid van de kankerverwekkende stof 4-chlooraniline (PCA) bevatten. De Chinese fabriek leverde de afgelopen jaren ook aan Nederland.

Naar aanleiding van het artikel gaf de minister voor Medische Zorg en Sport aan CBG en IGJ de opdracht de mogelijke vervuiling te onderzoeken.

Uit door CBG en IGJ opgevraagde documenten blijkt dat tussen 1 januari 2019 en 7 juli 2020 in Nederland 144 partijen paracetamol zijn verwerkt van de Chinese grondstofleverancier. Uit de analysecertificaten blijkt dat hier geen paracetamol bij zit waarin de toegestane hoeveelheid PCA en andere onzuiverheden is overschreden. Daarmee zijn de gezondheidsrisico's voor de consument verwaarloosbaar, stellen het CBG en het IGJ.

'Onzuiverheden in paracetamol niet te voorkomen'

Zogenoemde onzuiverheden, andere stoffen die vrijkomen bij het volgens de onderzoeksbureau's "ingewikkelde chemische proces" van het maken van paracetamol, zijn niet te voorkomen. Van deze onzuiverheden is een klein deel mogelijk kankerverwekkend. Er zijn daarom strenge grenzen afgesproken voor de hoeveelheid onzuiverheid in Nederlandse paracetamol.

Voor het voorkomen van PCA in medicijnen specifiek bestaat een strikte grens van maximaal 34 microgram inname per dag. Dat betekent dat wanneer 100.000 mensen levenslang dagelijks de maximale hoeveelheid paracetamol slikken, één persoon hierdoor kanker krijgt. "Bij kortdurend gebruik en lagere doseringen is het risico nog vele malen lager", aldus de CBG en IGJ.

Ook NRC en Zembla lieten naar aanleiding van de mogelijke vervuiling onderzoek uitvoeren naar paracetamol op de Nederlandse markt. Ze lieten elf populaire merken paracetamol testen in een gecertificeerd laboratorium in België. Geen van deze pillen, die onder meer worden verkocht in de Albert Heijn, Kruidvat, Jumbo en Etos, bevatte een detecteerbare hoeveelheid PCA.