Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik heb huiduitslag in de zomer, is daar iets tegen te doen?

Wat is huiduitslag eigenlijk? Waar komt het door?

"Er zijn verschillende soorten huiduitslag. Het is term die gebruikt wordt om een plotselinge afwijking van de huid mee te beschrijven: bultjes die soms rood kleuren en kunnen jeuken. Het is vaak een symptoom van een onderliggend probleem. In deze tijd van het jaar zie ik veel mensen op het spreekuur met huiduitslag door de zon en de warmte."

Hoe kan de zon huiduitslag geven?

"Op verschillende manieren. Vaak zet de zon een bepaalde reactie in gang in de huid met uitslag als resultaat. Van sommige medicijnen is bijvoorbeeld bekend dat ze in combinatie met zon uitslag veroorzaken op de huid. Daarom schrijf ik bepaalde soorten antibiotica liever niet voor aan patiënten die op zonvakantie gaan. In de afgelopen periode zag ik ook veel mensen met warmteuitslag."

Hoe ziet warmteuitslag eruit?

"Als hele kleine bultjes of blaasjes op of in de huid die rood kleuren en erg kunnen jeuken. Je ziet het vaak op de handen, maar ook op andere delen van het lichaam. De bultjes zijn microscopisch klein, vaak maar een millimeter in doorsnee."

“De laatste tijd krijg ik relatief veel patiënten op het spreekuur met uitslag in de liezen, tussen de tenen en onder oksels. Dat is vaak een schimmelinfectie.” Edwin de Vaal

Hoe wordt het veroorzaakt?

"Warmteuitslag ontstaat vaak bij heel erge warmte omdat je dan meer gaat transpireren en de afvoergangetjes van de zweetkliertjes een beetje verstopt zijn. Het gebeurt ook wel bij sporten met warm weer. Doordat de transpiratie niet goed weg kan, ontstaan kleine blaasjes met transpiratievocht erin. Als die blaasjes knappen komt daar dus zweet uit."

Valt het te voorkomen?

"Het valt te voorkomen door het lichaam koel te houden of te koelen; zorg dat je minder transpireert. Ook talkpoeder kan helpen ter voorkoming. Als je het eenmaal hebt, is het zaak te voorkomen dat de geknapte blaasjes geïnfecteerd raken. Vaak gaat het na een paar dagen vanzelf over. Zodra het koeler wordt, verdwijnen de blaasjes sowieso."

Zijn er nog meer vormen van huiduitslag door de warmte?

"De laatste tijd krijg ik relatief veel patiënten op het spreekuur met uitslag in de liezen, tussen de tenen en onder oksels. Dat is vaak een schimmelinfectie. Dat komt door de hitte van een tijdje geleden: omdat het in de liezen en de oksels veelal donker, warm en vochtig is, is het de favoriete plek van schimmels."

"Die schimmels zitten daar altijd, maar als de huid lang vochtig blijft en geïrriteerd raakt, kunnen ze de huid binnendringen waardoor een schimmelinfectie ontstaat. Die is trouwens heel makkelijk te bestrijden hoor, gewoon met een antischimmelcrème van de drogist."