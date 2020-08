Ouderen lopen nu een kleiner risico op dementie dan ouderen tien jaar geleden, zo blijkt uit een wereldwijde studie die mede is uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam. Iemand die in 2010 zeventig jaar was, had 13 procent meer kans op dementie dan iemand die nu zeventig is.

De onderzoekers volgden in Europa en de Verenigde Staten ruim 49.000 mensen van 65 jaar en ouder, onder wie inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord. Ruim 4.200 van de gevolgde personen kregen dementie. Dat komt neer op een aandeel van bijna 9 procent.

Uit de resultaten blijkt dat het risico op dementie in de afgelopen dertig jaar in elk decennium met 13 procent is afgenomen. De resultaten laten zien dat dementie beïnvloedbaar is, zo stelt hoofdonderzoeker en arts-epidemioloog Frank Wolters.

Volgens Wolters hangt de daling samen met betere gezondheidszorg. "Zowel in Europa als in de Verenigde Staten hebben artsen en onderzoekers hart- en vaatziekten flink aangepakt door patiënten met hoge bloeddruk en veel slecht cholesterol op te sporen en te behandelen en roken te minderen." Daardoor lopen ook de hersenen op leeftijd minder schade op, aldus Wolters.

'Hersens kunnen mogelijk reserve opbouwen tegen slijtage'

Een hoger opleidingsniveau kan een andere oorzaak zijn. "Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen met een hogere opleiding minder vaak dement worden", zegt Wolters. "Het zou kunnen dat deze mensen gezonder leven en dat dit effect heeft. Maar het kan ook dat een hogere opleiding beschermt, dat leren je hersenen beter ontwikkelt. Dat je hersenen een reserve opbouwen tegen slijtage later in het leven."

Met de resultaten van dit onderzoekt gloort er licht aan het einde van de tunnel, zegt Wolters. "Belangengroeperingen en onderzoekers waarschuwen al jaren voor een tsunami van de ziekte van Alzheimer."

Dementie is een verzamelnaam voor symptomen die worden veroorzaakt door meer dan tien hersenziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Zo'n 280.000 Nederlanders hebben de ziekte. Dementie is na hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

Het Rotterdamse ziekenhuis heeft het onderzoek samen met de Harvard School of Public Health uitgevoerd en het resultaat gepubliceerd in het vakblad Neurology.