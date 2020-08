In coronatijd is onbekommerd naar het zwembad gaan er niet meer bij. Geen campingzwembad in Frankrijk of infinity pool in een Balinees resort; we moeten het nu met de Noordzee, een meertje of de grachten doen. Dat kan problematischer zijn dan het lijkt: sommige mensen hebben een serieuze fobie voor natuurwater.

Angst voor de zee of oceaan wordt 'thalassofobie' genoemd. Mensen die bang zijn voor de diepte van het water hebben een 'bathofobie'.



"Maar eigenlijk komt het op het hetzelfde neer," zegt klinisch psycholoog Ariane Faas: angst voor wat er onder het water zit. Hoewel deze fobieën niet een officiële DSM-kwalificatie hebben (in de volksmond ook wel 'het stempeltje' genoemd of 'het label'), komen ze vaak voor. Faas kan er over meepraten: "Zolang ik niet zie wat er in het water zit, krijg je mij er niet in."

“Zolang ik niet zie wat er in het water zit, krijg je mij er niet in.” Ariane Faas, klinisch psycholoog

De fobie kan soms heftige vormen aannemen, van niet naar afbeeldingen van diep water kunnen kijken, tot ver uit de buurt van open water blijven. Maar de meeste mensen met deze fobie durven niet te zwemmen in ondoorzichtig water.

"Het gaat om het niet weten wat zich daar bevindt", zegt Faas. "En dan heb ik het niet alleen over levende wezens. Als je het niet weet, kan het alles zijn. Een fiets, maar ook een lijk." Maar ook als je dit wél weet, is de angst vaak niet opgelost. Faas: "Ik ga zelfs niet in een splinternieuw zwembad met zwart folie op de bodem."

Angst voor de angst

Het is niet altijd duidelijk waar de fobie vandaan komt, zegt hoogleraar klinische psychologie en fobiedeskundige Merel Kindt. "Soms komt het door een traumatische ervaring, maar vaker is er geen oorzaak aan te wijzen." Wel kan behoefte aan controle een rol spelen. Daarnaast hebben mensen vaak angst voor de angst, zegt Kindt. "Want wat als je in paniek raakt onder water of ver van de kant?"

“We behandelden de vrouw van een fanatieke duiker die zelf heel bang was voor het diepe water, maar nu vrolijk met haar man meeduikt.” Merel Kindt, fobiedeskundige

Joachim Kraaij (35) weet niet precies wanneer zijn angst begon, maar wel dat zijn vader vroeger al het zwembad moest controleren. "Ik ben geen angstig persoon, maar van een enorme watermassa moet ik niks hebben. Het nieuws over verdronken zwemmers helpt ook niet mee." Ook Machteld van der Wouden (25) kampt al haar hele leven met deze fobie, maar dwong zichzelf tijdens de hittegolf het water in. "Maar ik durfde alleen te drijven, zodat mijn benen niet de diepte in verdwenen."

Hersenen resetten

Gelukkig is er iets aan deze angst te doen. Kindt ontwikkelde een fobiebehandeling waarbij de patiënt eerst de angst aangaat en daarna een bètablokker slikt; een medicijn voor hart- en vaatziekten, maar in dit geval op het angstgeheugen in de hersenen werkt. De hersenen worden als het ware 'gereset' en binnen een dag ben je van je fobie af. Kindt: "Zo hebben we de vrouw van een fanatieke duiker behandeld, die zelf heel bang was voor het diepe water, maar nu vrolijk met haar man mee duikt."

Maar moet je wel van deze angst af willen? "Het is de moeite vaak niet waard", zegt Faas. "Mensen met deze fobie zullen waarschijnlijk nooit echt van natuurwater kunnen genieten." Daarnaast is het ook een angst om te koesteren, vindt Kindt. "Als je niets weet van het water waarin je zwemt, is het verstandig om bang te zijn".