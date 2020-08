Een buikje hoeft je niet in de weg te zitten. Maar te veel buikvet is niet goed voor je en brengt allerlei gezondheidsrisico's met zich mee. Waarom kun je beter een strakke buik hebben dan een zwembandje? En hoe zorg je dat je buikomtrek afneemt?

We hebben twee soorten vet, legt hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell uit. "Je hebt het onderhuidse vet en vet dat in de buikholte tussen de organen zit." Het laatstgenoemde kan schadelijk zijn, als je er te veel van hebt.

Het vet in de buikholte zit er natuurlijk niet voor niets. Zo beschermt het de organen. Maar uit de vetcellen in het buikvet komen voortdurend de daarin opgeslagen vetten vrij en die gaan rechtstreeks naar organen zoals de lever. Bovendien produceert dit vet allerlei stofjes die schadelijk kunnen zijn, zoals bepaalde hormonen en eiwitten.

“Mannen met een buikomtrek boven de 102 centimeter hebben een verhoogd gezondheidsrisico, bij vrouwen is dat 88 centimeter.” Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

Te veel buikvet vergroot de kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Ook zijn er aanwijzingen dat het ademhalingsproblemen zoals slaapapneu kan opleveren en neemt de kans op verschillende soorten kanker toe, waaronder dikkedarmkanker, baarmoederkanker en borstkanker na de overgang.

Vet op andere plaatsen kan niet zo veel kwaad

De buikomvang geeft een goede indicatie van de hoeveelheid buikvet, vertelt Seidell. "Mannen met een buikomtrek boven de 102 centimeter hebben een verhoogd gezondheidsrisico, net als vrouwen met een omtrek boven de 88 centimeter. Hoe meer buikvet, hoe groter de risico's. Vet op andere plaatsen kan veel minder kwaad." Maar ook slanke mensen kunnen te veel buikvet hebben.

Het goede nieuws is volgens Seidell dat buikvet als eerste verdwijnt als mensen afvallen. "De risico's nemen dan ook meteen af."

Buikvet bestaat overigens niet alleen maar uit zogenoemd wit vet in plaats van het gezondere bruine vet. "Dat ligt genuanceerder", stelt Seidell. "Bruin vet werkt als een soort centrale verwarming. Door af en toe kou te lijden, kun je de aanmaak van dit gezondere vetweefsel stimuleren. Dat kan iets helpen bij het afvallen, maar veel zal dat niet zijn. "

'Groente kun je nooit te veel eten'

Je moet dus toch echt zelf aan de bak, als je wat buikvet wilt kwijtraken. Volgens health coach en personal trainer Inge van Haselen moet je in dat geval beginnen met vaststellen wat je precies wilt bereiken. "En lukt het even niet? Laat het dan los en begin opnieuw."

Als je eenmaal de juiste mindset hebt, neem je als eerste je voedingspatroon onder de loep. "Let vooral op suikers", zegt Van Haselen. "En wees je er bewust van dat suiker ook in producten zit waarvan je het in eerste instantie niet zou verwachten. Lees de etiketten. En eet zoveel mogelijk verse voeding, vooral groente kun je nooit te veel eten."

“Doe ook aan cardio en krachttraining. Hoe meer spieren, hoe meer vetverbranding.” Inge van Haselen, personal trainer

Vooral niet extreem diëten

Let niet alleen op wat je eet, maar ook op wanneer je eet. Intermittent fasting, waarbij je bijvoorbeeld zestien uur per etmaal niet eet en acht uur wel, kan volgens Van Haselen goed werken.

En voor wie wil afvallen, is sporten belangrijk. "Alleen een wandelingetje met de hond is niet genoeg", stelt Van Haselen. "Doe ook aan cardio en krachttraining. Hoe meer spieren, hoe meer vetverbranding."

Hoogleraar Seidell vat het zo samen: "Alles wat we weten over een gezonde leefstijl heeft zin. Meer fruit en groente, minder alcohol, meer lichaamsbeweging. Minder stress, want dat stimuleert de opslag van vet in de buikholte en zorgt ervoor dat de snacktrek toeneemt. En ga vooral niet extreem diëten."