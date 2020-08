Iedere week beantwoordt de Nijmeegse huisarts Edwin de Vaal (48) een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: hoe kies je een goede apotheek?

Een apotheek is een apotheek, toch? Zijn er verschillen?

"Je kunt een apotheek zien als een winkel. Ze 'verkopen' allemaal hetzelfde product: medicijnen. Maar er zijn verschillen wat betreft service. Dat kunnen de openingstijden zijn, de manier waarop je wordt geholpen of hoe lang de wachtrij is. Ook dat is onderdeel van het 'ophalen' van je medicijnen."

Maar vált er dan iets te kiezen? Je krijgt toch automatisch een apotheek toegewezen?

"Nee hoor, dat mag je gewoon zelf kiezen. Vaak heeft je huisartsenpraktijk wat meer contact met een apotheek in de buurt, omdat ze deels dezelfde patiënten hebben, maar in principe kun je zelf je apotheek kiezen."

“Apotheken hebben een controlerende functie: ze controleren of er geen fouten zijn gemaakt in het voorschrijven van middelen.” Edwin de Vaal

"Het is alleen wel verstandig om één vaste apotheek te hebben, zodat wij weten naar welke apotheek we het recept moeten mailen en ze daar precies weten welke middelen je allemaal gebruikt, of je bijvoorbeeld allergieën hebt en of je medicijnen wel samen kunnen. Hoe beter ze jou kennen, hoe beter ze je kunnen helpen en hoe meer ze op jouw wensen kunnen inspelen."

Hoe onderscheidt een goede apotheek zich?

"Het moeilijke is dat je dat als patiënt niet goed zelf kunt meten. Daarom moet een apotheek aan heel veel wettelijke eisen voldoen en worden ze daar geregeld op gecontroleerd. In principe kun je dus van elke apotheek verwachten dat de medicijnen en de manier waarop ze die leveren voldoen aan alle kwaliteitseisen."

"Ze hebben trouwens ook een controlerende functie: ze controleren of artsen geen fouten maken in het voorschrijven van middelen en houden rekening met eventuele allergieën."

Waar kun je op letten bij het kiezen van een apotheek?

"Ga voor jezelf na wat jij belangrijk vindt. Hoeveel privacy bieden ze? Is er een apart kamertje waar je vragen over bijvoorbeeld incontinentie kunt stellen? Wil je er ook 's avonds na werktijd terechtkunnen? Kijk dan naar de openingstijden, maar ook of ze bezorgen in jouw wijk en of er mogelijk een weekendopening is."

"Is de apotheek makkelijk bereikbaar en kun je er bijvoorbeeld eenvoudig parkeren? Als je jong bent, is het misschien niet zo'n ramp om ver te moeten fietsen voor die ene keer dat je een zalfje nodig hebt. Maar als je ouder wordt, slechter ter been bent en je vaker voor medicatie naar de apotheek moet, is het ook fijn als ze in de buurt zitten."

"Wat ook belangrijk is: heeft de huisarts er goed contact mee? In dat geval is de kans groter dat er snel te schakelen valt tussen de huisarts en apotheek. Vraag bijvoorbeeld ook je buren naar hun ervaringen."

Is er een website waar je terechtkunt?

"Op ZorgkaartNederland, een waarderingswebsite van Patiëntenfederatie Nederland, kun je zien hoe hoog een apotheek scoort en wat andere mensen vinden van de service."