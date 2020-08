Het Nationaal Hitteplan is van kracht en het blijft de komende dagen heet. Hoe kom je de nachten door? NU.nl vroeg het aan een slaapexpert. "Eet een pittige curry."

60 Zo kun je slapen tijdens een tropennacht

'Door pittig eten ga je zweten'

Hoe overleef je een plaknacht? Slaapexpert Winni Hofman van Somnio heeft enkele tips voor de zwetende slaper. "Een pittige curry als avondmaaltijd klinkt misschien wat raar, maar in veel tropische landen is dat heel normaal", zegt Hofman. "Door pittig eten ga je zweten, en daardoor koelt je lichaam af."

Koud douchen is geen goed idee, zegt Hofman. "Juist een warme douche voor het slapen zorgt voor afkoeling. Hoewel een koele douche in eerste instantie lekker voelt, stimuleert het koude water de doorbloeding, waardoor je het na het douchen juist warm krijgt. Warm douchen opent daarentegen je poriën en de warmte kan daarna uit je lichaam ontsnappen."

'Hou de slaapkamer overdag donker'

Om je slaapkamer koel te maken en te houden, moet je - zeker als je geen airconditioning hebt - overdag al maatregelen nemen, zegt Hofman. "Hou de slaapkamer ook overdag donker en de slaapkamerramen dicht, zo blijft het koeler in de kamer. En zet vlak voor het slapen gaan alle ramen helemaal open als het buiten koeler is dan binnen."

Wat dan ook helpt, is een ventilator voor het open raam zetten. Die blaast dan koelere lucht de kamer in. "En hang een koele, natte en niet druipende doek voor het open raam of voor de ventilator om voor koelere lucht te zorgen. En ijswater in een kruik of in een sproeifles naast het bed kan in extreem hete nachten voor snelle afkoeling zorgen", zegt Hofman.

Mocht het allemaal toch niet lukken, dan is er geen reden tot paniek, denkt Hofman. "Een nachtje slecht slapen kan geen kwaad, daar kunnen we best tegen. Zeker nu er een weekend achteraan komt waarin de temperatuur ook in de nacht weer naar beneden gaat."