De zomervakantie is begonnen. Deze weken stappen we massaal voor langere of kortere tripjes in de auto, het vliegtuig of op de boot en dat is niet voor iedereen leuk: één op de drie mensen heeft last van reisziekte. Zes vragen over wagen-, lucht- en zeeziekte aan kno-arts dr. Raymond van de Berg.

Wat is reisziekte precies?

"Reisziekte is eigenlijk geen ziekte. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een normale reactie van het lichaam is op een ongewone situatie: beweging. Je vóelt je wel ziek: draaierig en misselijk, soms met hoofdpijn, zweten en overgeven."

Waardoor wordt het veroorzaakt?

"Door beweging. Het lichaam beschikt over verschillende systemen die de positie en de beweging van het lichaam in de gaten houden. Zo zijn er twee evenwichtsorganen die zich in de oren bevinden. Ook de ogen doen mee. Zij nemen beweging of stilstand waar. En ook in de rest van het lichaam, bijvoorbeeld in de rug en de voeten, bevinden zich sensortjes die bijhouden of je beweegt."

"Al die informatie wordt naar de hersenen gestuurd en daar verwerkt. Reisziekte ontstaat wanneer die informatie niet overeenkomt."

Waarom word je vaak ziek als je in de auto een boek leest?

"Dat komt door die conflicterende informatie in de hersenen. Je ogen constateren dat het boek niet beweegt. Maar het evenwichtsorgaan registreert dat je wél beweegt. Hetzelfde geldt voor de boot of het vliegtuig. Het evenwichtsorgaan registreert beweging, maar je ogen nemen dat niet waar aangezien je samen met het voertuig in beweging bent."

Waarom hebben kinderen er meer last van?

"Het evenwichtsorgaan van kinderen is gevoeliger. Al verschilt het van kind tot kind. Wat ook meespeelt is dat kinderen meestal achterin de auto zitten. Daar kunnen ze de horizon niet goed zien. Aan de horizon kun je zien dat je beweegt. Bovendien kun je beter anticiperen op wat er gaat komen, een bocht of een kuil in de weg. Hoe beter dat lukt, hoe minder last je ervaart."

"Dat is de reden dat de bestuurder vrijwel nooit last heeft van wagenziekte. Die ziet de weg, weet dus wat er komen gaat en voelt bovendien de beweging aan het stuur in de handen."

Valt het te voorkomen?

"Lees geen boek in de auto. Kies een lage auto met stugge vering. Drink voldoende water, maar geen alcohol. Zorg voor frisse lucht: draai een raam open en vermijd sterke geuren zoals parfum en sigarettenrook. Wat ook helpt is voorin zitten."

"Bij zeeziekte: ga op het dek staan, op de plek waar de minste deining is. Of probeer te slapen. Wat ook heel belangrijk is: ga uitgerust op weg. Vermoeidheid kan reisziekte verergeren."

En pillen?

"Er zijn reistabletjes en pleisters voor achter je oren. Daarvan is de werking aangetoond. Er zijn ook armbanden tegen zeeziekte en gemberpilletjes. Of die werken is nooit goed onderzocht. Toch zeggen veel mensen er baat bij te hebben."

"Het placebo-effect moet bij reisziekte niet onderschat worden. Het werkt vaak omdat je erin gelooft. En als het je meer vertrouwen geeft in de reis, is het een goed idee. Want ook angst en stress werken reisziekte in de hand."

Dr. Raymond van de Berg is als kno-arts verbonden aan Maastricht UMC+