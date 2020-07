Huisdieren geven je liefde en een boel gezelligheid, maar helaas is niet alles wat je van ze krijgt gewenst. Zo kun je onder andere ringworm, toxoplasmose, spoelwormen en de kattenkrabziekte oplopen via je viervoeter.

Infectieziektes die van dier op mens overgaan, worden zoö­no­sen genoemd. Sommige zijn zeldzaam, andere komen vaker voor dan je misschien zou denken.

Ringworm is in Nederland de meest voorkomende zoönose, vertelt Els Broens, hoofd

van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

"Ringworm is een huidschimmel die vooral voorkomt bij cavia's en katten. Je ziet dat kinderen de schimmel nog weleens oplopen na intensief knuffelen", zegt Broens. "Het is een onschuldige, goed behandelbare infectie."

Marjan Crabtree liep wekenlang rond met een grote bobbel in haar nek. "Verder had ik nergens last van, maar ik begon me de wildste ideeën in mijn hoofd te halen." Even langs de huisarts dus. Die stelde met een bloedtest vast dat Crabtree toxoplasmose had en schreef haar medicijnen voor. "Toen was het snel bekeken." Marjan vermoedt dat ze een parasiet heeft opgelopen via de kat van vrienden.

“Volgens het RIVM is ongeveer 40 procent van de bevolking ooit in aanraking geweest met toxoplasmose.”

Een flink deel van de Nederlanders loopt ooit toxoplasmose op, vooral via ontlasting van katten. Volgens het RIVM is ongeveer 40 procent van de bevolking er ooit mee in aanraking geweest. Het merendeel heeft geen of nauwelijks klachten. Zwangere vrouwen moeten wel uitkijken, omdat de ziekte gevaarlijk kan zijn voor ongeboren kinderen.

Wormeneitjes in kattenpoep

Nog zo'n relatief mild kwaaltje is de spoelworm. Eitjes van deze worm kunnen voorkomen in de poep van honden en katten. "Besmetting met deze parasiet is te voorkomen door zandbakken af te dekken en honden en katten minimaal vier keer per jaar te ontwormen", vertelt veterinair microbioloog Broens.

Kattenbaasjes moeten verder alert zijn op de kattenkrabziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die bij een krab of een beet van de kat kunt oplopen. Meestal begint het met een of meerdere knobbeltjes op de huid rond de wond. Meestal gaat de ziekte vanzelf weer over.

“Een dier in bed laten slapen is niet zo'n hygiënische gewoonte. We zijn huisdieren steeds meer als gezinslid gaan zien.” Els Broens, veterinair microbioloog

Naast deze meestal onschuldige infecties, zijn er ook ernstigere ziekmakers. Zoals bacteriën die via sloten en oppervlaktewater bij honden terechtkomen en leptospirose kunnen veroorzaken. "Zowel mensen als honden kunnen er heel ziek van worden. Gelukkig is er voor honden een vaccin", vertelt Broens.

Het probleem met veel zoö­no­sen is dat ze geen specifiek beeld geven. "Dat maakt de diagnose soms lastig. Dierenartsen kunnen hier een rol in spelen door bij dieren met zulke infecties ook even aan het baasje te vragen of die misschien klachten heeft."

Geen lik in het gezicht

Hoe kun je voorkomen dat je ziek wordt van je harige huisgenootje? Het belangrijkste is volgens Broens dat je hygiënemaatregelen rondom ontlasting neemt. Was dus goed je handen nadat je de kattenbak hebt verschoond of als je de poep van je hond hebt opgeruimd.

"En laat je ook niet likken in je gezicht of aan wondjes. In de bek van honden en katten zit de bacterie Capnocytophaga canimorsus, die gevaarlijke infecties kan veroorzaken", zegt Broens. "Een dier in bed laten slapen is ook niet zo'n hygiënische gewoonte. We zijn huisdieren steeds meer als gezinslid gaan zien."

We hoeven onze beestjes nu niet als een soort wandelende infectiebron te gaan zien, vindt Broens. "Aaien en knuffelen kun je gerust doen, maar was daarna goed je handen. En wees extra alert als je immuunsysteem niet optimaal werkt."