De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) gaan testen of de signalen over vervuilde paracetamol kloppen. Dat bevestigt een woordvoerder van IGI vrijdagavond aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

Uit onderzoek van de krant en Zembla bleek donderdag dat er mogelijk een paracetamol met een kankerverwekkende stof op de Nederlandse markt is terechtgekomen.

Volgens het CBG ligt de concentratie van de stof 4-chlooraniline, afgekort PCA, in paracetamol van de Chinese producent Anqiu Lu'an Pharmaceutical "ver" onder de maximum gestelde hoeveelheid, en is er daarom geen reden tot zorgen. Er geldt voor de stof een strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag. De CBG gaf daarom eerder aan geen verder onderzoek te doen.

De IGJ laat vrijdagavond echter weten samen met het CBG toch onderzoek te doen naar de signalen over de mogelijk vervuilde paracetamol. "Omdat wij patiëntveiligheid dermate belangrijk vinden, gaat het CBG samen met IGJ kijken wat er precies aan de hand is", licht een woordvoerder van IGJ toe. Hij benadrukt dat er tot nu toe nog geen signalen zijn binnengekomen dat de maximum vastgestelde hoeveelheid toegestane PCA is overschreden.

Het onderzoek gaat zich richten op testen of het klopt dat de waardes van de stof in de paracetamol zo hoog zijn als uit het onderzoek van Zembla en NRC blijkt.

Concern levert grondstoffen aan Nederlandse farmaceut

Zembla en NRC lieten monsters van paracetamol van Anqiu Lu'an Pharmaceutical onderzoeken door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. Drie partijen bleken vervuild te zijn met PCA.

De aangetroffen concentratie PCA is minder dan het maximumhoeveelheid die het Europees Geneesmiddelenbureau EMA hanteert. Het CBG gaat ook uit van het door de toezichthouder vastgestelde maximum.

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA hanteert echter een veel lagere maximumhoeveelheid dan het EMA: waar het EMA zes pillen paracetamol met deze stof acceptabel vindt, is één pil volgens de EFSA al een te hoog risico op kanker, schrijven Zembla en NRC.

De paracetamol is mogelijk op de Nederlandse markt beland, omdat Anqiu Lu'an Pharmaceutical grondstoffen levert aan farmaceut Apotex in Leiden. De farmaceut maakt paracetamol voor onder meer Albert Heijn, Jumbo, Etos en Kruidvat.