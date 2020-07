#Bralessquarantaine, #freethenipple; als we de hashtags op sociale media moeten geloven, zitten vrouwen wereldwijd hun lockdown uit zonder beha. Doet dat iets met je borsten?

In plaats van een kledingstuk voor om de borsten, maken knutselaars mondkapjes van beha's. De tutorials zijn een hit op YouTube en op Twitter vraagt men zich af of we ooit teruggaan naar strakke broeken, knellende beha's of ongemakkelijk schoeisel.

Ongemakkelijk moet je in perspectief zien: de beha verving het korset en betekende daarmee al meer bewegingsvrijheid voor vrouwen die ingesnoerd in baleinen rondliepen, zo'n honderd jaar geleden.

Sjouk Hoitsma, conservator bij het TextielMuseum in Tilburg, maakte eerder in haar carrière een tentoonstelling over ondermode vanaf de negentiende eeuw. In die eeuw droegen vrouwen korsetten die de borsten omhoog duwden. Dat veranderde langzaam in een losse beha, maar die waren er niet alleen om ondersteuning te geven, weet zij.

Platdrukken, omhoog duwen of vrijlaten

Hoitsma: "De beha's in de jaren twintig waren dankzij het elastische materiaal comfortabeler dan de korsetten, maar waren ontworpen om de boezem platter te maken en gaven nog steeds weinig steun. In elke decennium worden beha's gebruikt om een silhouet te creëren dat in de mode is, en dat is net zo belangrijk als het draagcomfort."

In de jaren twintig was platdrukken mode, en in de jaren zestig puntige borsten, vormgegeven door harde cups. Later mochten de tepels absoluut niet worden gezien en in de zeventiende en achttiende eeuw werd alles platgebonden tot een monoboezem in baleinen, aldus Hoitsma.

Beha's zijn altijd, en worden nog steeds gebruikt voor manipulatie van de borst, aldus Hoitsma, of dat nu platdrukken, omhoog duwen of vrijlaten is. "Om de vijf à tien jaar zie je een nieuwe trend opduiken. Ook is een letterlijk ingebouwde beha steeds normaler geworden in het laatste decennium: de borstcorrigerende operatie."

Lekker even zonder?

Ons comfort staat niet voorop in de ondergoedmode, maar hoe fijn of gezond is een tijdje leven zonder beha? In 1995 stelde een onderzoeksteam dat er een verband is tussen bh's dragen en borstkanker, een bericht dat nog altijd opduikt.

Dit onderzoek wordt als onvoldoende betrouwbaar gezien, factcheckte onder meer NU.nl al eerder en nieuw onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat geen enkel aspect van het dragen van een beha het risico op borstkanker verhoogt.

Of je beha uittrekken een heerlijk gevoel van vrijheid geeft: dat is een puur persoonlijke kwestie, zegt Odetta Patho, mammaradioloog bij Breast Care Centre en verbonden aan het MRI Centrum Amsterdam.

"Vrouwen met mastopathie, pijnlijk borstklierweefsel, zullen het waarschijnlijk als prettig ervaren dat de drukpunten en compressie van een knellend kledingstuk op het pijnlijke weefsel vermindert." Wie grotere borsten heeft zal zonder beha lopen waarschijnlijk niet fijn vinden, aldus Patho: het kan onprettige huidirritatie geven."

Of we hangende borsten voorkomen door het dragen van een beha? Patho: "Borsten gaan hangen als borstklierweefsel wordt omgezet in vet, een individueel proces dat met leeftijd samenhangt. Een beha heeft daar geen invloed op."