Mogelijk is er paracetamol met een kankerverwekkende stof op de Nederlandse markt terechtgekomen, blijkt donderdag uit onderzoek van Zembla en NRC.

Zembla en NRC lieten monsters van de grootse producent van de werkzame stof in paracetamol, het Chinese Anqiu Lu'an Pharmaceutical, onderzoeken door een gecertficeerd laboratorium in Duitsland.

Drie partijen uit het voorjaar van 2019 - goed voor miljoenen pillen - bleken vervuild te zijn met het kankerverwekkende 4-chlooraniline (PCA) . Het is niet met zekerheid te zeggen waar deze pillen zijn beland.

Wel is bekend dat de helft van de paracetamol in Nederland wordt gemaakt door farmaceut Apotex in Leiden, dochter van het Indiase concern Aurobindo. Bronnen bevestigen aan Zembla en NRC dat het bedrijf de afgelopen jaren Anqiu Lu'an als belangrijkste grondstofleverancier had. Apotex maakt paracetamol voor onder meer Albert Heijn, Etos, Jumbo, Trekpleister, DA en Kruidvat.

Toezichthouders niet eens over schadelijkheid PCA

Europese toezichthouders zijn het er niet over eens in welke mate PCA kankerverwekkend is. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vindt zes pillen paracetamol met deze stof acceptabel, terwijl de Europese voedselveiligheidsautoriteit één pil al een te hoog risico op kanker vindt geven.

NRC en Zembla hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), die de kwaliteit van geneesmiddelen bewaken, gevraagd om een reactie. De inspectie ziet "geen rol" voor zichzelf in dit verhaal en het CBG gaat geen breder onderzoek uitvoeren naar de kwestie.

CBG schrijft in een reactie op zijn website dat de veiligheid paracetamol "niet ter discussie staat". Volgens het CBG komt de hoeveelheid PCA in de door NRC geteste paracetamol niet boven de toegestane hoeveelheid uit. "Voor PCA geldt de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag. De batches die NRC heeft onderzocht, vallen ruim onder deze limiet."