Voor of toch juist na het ontbijt, in de middag of voor het avondeten. Maakt het voor je gezondheid uit op welk moment je sport?

"Sporters die 's avonds een wedstrijd moeten spelen, zullen het herkennen: je lichaam is in principe op alle momenten van de dag te activeren", vertelt Jos de Koning, universitair hoofddocent bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Je energiesysteem merkt niet of het 's ochtends of 's avonds is. Je hoofd moet je lichaam aansturen."

Of dat goed lukt, is afhankelijk van de hoeveelheid energie die je in je lijf hebt. "Heb je energie voor tien? Of is je energielevel laag? Dat heeft te maken met wat je hebt gegeten en gedronken."

Naast genoeg energie gaat sporten het lekkerst als je lichaam al wat is opgewarmd. "Bij de één stijgt de temperatuur sneller dan bij de ander. Dat zorgt voor een voorkeursmoment. Voor de meeste mensen zal dat moment in de namiddag liggen."

'Ochtend- of avondmens is niet in steen gehouwen'

Dus er is voor elk persoon een ideaal moment om te sporten? "Je kunt uren praten met wetenschappers over schommelingen in de lichaamstemperatuur en wanneer je dan zou moeten gaan sporten", stelt Luc van Loon, hoogleraar fysiologie van inspanning en voeding, verbonden aan Maastricht University. "Maar je lichaam is niet de baas over je geest. Je kunt wennen aan elk moment."

"'s Ochtends moet je misschien wat meer op gang komen, maar met een goede warming-up kom je een heel eind. Ik moest eerst niet denken aan sporten in de ochtend, maar nu ik eraan gewend ben, weet ik niet meer beter."

“Als je 's ochtends je ontbijt skipt of niet genoeg eet, ben je de rest van de dag mogelijk minder actief omdat je minder energie hebt.” Luc van Loon, hoogleraar fysiologie

Of je een avond- of ochtendmens bent is inderdaad niet in steen gehouwen, zegt De Koning. "Je kunt langzamerhand omschakelen, door een ander ritme aan te nemen. Dat zie je bij het reizen naar landen met andere tijdzones; je lichaam past zich daarop aan."

Sporten en afvallen: voor het ontbijt?

Wie wil afvallen door te sporten, kiest mogelijk voor de ochtend, omdat je dan sneller vet zou verbranden. Is dat waar? Van Loon: "Dat klopt. Maar of dat een meerwaarde is, weet ik niet zo. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid vet die je verbrandt, maar dat je dat met regelmaat doet. Je valt ook af als je na het ontbijt sport. Of 's middags."

“Het beste sportmoment is het moment waarop het iemand lukt om consistent te sporten.” Luc van Loon, hoogleraar fysiologie

Ook De Koning ziet niet zoveel heil in per se voor het ontbijt sporten. "Afvallen is de balans tussen hoeveel energie je binnenkrijgt en hoeveel je verbrandt. Ik zou een licht ontbijt nemen en dan lekker gaan sporten. Eet daarna iets voedzaams, zoals havermout."

"Als je 's ochtends je ontbijt skipt of niet genoeg eet, ben je de rest van de dag mogelijk minder actief omdat je minder energie hebt", zegt Van Loon. "Dat helpt niet mee als je wil afvallen."

Sommige mensen vinden het fijn om na een werkdag te gaan sporten. (Foto: Pro Shots)

's Avonds sporten om te ontstressen, maar mogelijk minder motivatie

Wat zijn voor- en nadelen aan 's avonds sporten? Wanneer je een zware maaltijd hebt gegeten, is intensief sporten niet zo fijn, zegt De Koning. "Het bloed gaat dan niet naar je spijsvertering, maar naar je spieren en je huid. Dat kan gasvorming geven, of steken in de zij. Direct na het avondeten is wandelen heel gezond. Met intensief sporten moet je even wachten."

Sommige mensen kunnen minder goed de slaap vatten als ze 's avonds sporten. "Als je gesport hebt, gaat je stofwisseling omhoog en blijft dat een aantal uren. Maar sommigen vallen juist als een blok in slaap. Er is niet iets algemeens over te zeggen dat voor iedereen geldt."

Een nadeel van 's avonds sporten kan zijn dat het er sneller bij inschiet, zegt Van Loon. "'s Ochtends heb je het al achter de rug. Aan de andere kant vinden mensen het vaak fijn om de werkdag van zich af te schudden door te sporten. Voor wie wil ontstressen is de namiddag of avond dus een mooi moment."

Het beste sportmoment is het moment waarop het iemand lukt om regelmatig te sporten, tipt Van Loon. "Het tijdstip is veel minder belangrijk."