Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wanneer is kanker erfelijk en wanneer moet ik me preventief laten onderzoeken?

Wanneer moet je je preventief laten onderzoeken op kanker?

"Ik krijg soms patiënten op mijn spreekuur die zich afvragen of ze zelf een grotere kans hebben om kanker te krijgen wanneer een naast familielid zoals een vader of moeder op ongeveer dezelfde leeftijd kanker kreeg. En of ze zich preventief moeten laten onderzoeken. Die vraag is eigenlijk een vraag naar erfelijkheid. Wanneer is kanker erfelijk?"

En? Wanneer is kanker erfelijk?

"In lang niet alle gevallen. Een tumor, of beter gezegd kanker, ontstaat door schade aan het DNA. Die schade loop je op tijdens je leven óf was bij je geboorte al aanwezig. In dat laatste geval spreken we van een erfelijke vorm van kanker."

"Dat is bij sommige soorten borstkanker en bij eierstokkanker het geval. Bij andere kankersoorten zoals prostaatkanker is bijvoorbeeld geen erfelijk verband aangetoond."

“Controleer je borsten en geef gehoor aan de oproepen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.”

Hoe weet je of het om een erfelijke variant gaat?

"Soms is dat al bekend. In sommige families laten vrouwen bijvoorbeeld preventief hun borsten verwijderen omdat ze weten dat ze het erfelijke borstkankergen hebben. Maar soms weet je het niet."

Wat moet je doen als je je zorgen maakt?

"Als je je zorgen maakt, kun je natuurlijk altijd bij de huisarts terecht. Die zal je vragen stellen over je eigen klachten, maar nog meer over de ontwikkeling van de tumor bij je familieleden met kanker."

"Belangrijk is dat je weet hoe oud iemand ongeveer was toen het ontstond en in welk orgaan de kanker begon. Als die tumor op jonge leeftijd ontstaan is, bijvoorbeeld voor zijn of haar vijftigste, kan er een verhoogd risico zijn op een erfelijke variant. Dan kan de huisarts samen met jou besluiten om je door te sturen voor verder onderzoek."

"Overleg sowieso altijd met de doktersassistente als je je zorgen maakt over je klachten. Neem klachten serieus en houd een vinger aan de pols als het om veranderingen van je lichaam gaat. Controleer bijvoorbeeld regelmatig je borsten. En geef ook gehoor aan de oproepen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Die preventieve onderzoeken sporen kanker in een vroeg stadium op, wat de kans op genezing vergroot."