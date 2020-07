Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik heb een talgkliercyste. Moet ik die laten weghalen?

Wat is een talgkliercyste eigenlijk?

"Een talgkliercyste wordt ook wel atheroomcyste genoemd. Het is een onderhuidse bult, vaak op het hoofd, de rug of in de nek. In de huid zitten duizenden kliertjes die talg produceren. Talg is een soort crème die de huid soepel houdt. Soms raakt zo'n kliertje verstopt. Daardoor kan de talg niet worden afgevoerd en ontstaat een bultje dat langzaam steeds groter wordt."

Kan een talgkliercyste kwaad?

"In principe niet. De cyste kan niet kwaadaardig worden, maar hij kan wel in de weg gaan zitten of gaan ontsteken. De bult groeit dan niet alleen, maar de huid eromheen wordt ook rood, warm en pijnlijk. Proberen de bult uit te knijpen lukt vaak niet en maakt het meestal alleen maar erger."

“Een ontstoken cyste bevat naast talg ook pus en kan behoorlijk stinken naar tenenkaas.” Huisarts Edwin de Vaal

Hoe weet je dat het een onschuldige atheroomcyste is en geen kwaadaardige tumor?

"Een atheroomcyste voelt aan als een glad onderhuids knobbeltje dat vast zit in de huid. De grootte varieert tussen 0,5 en drie centimeter, maar groter komt soms ook voor. Meestal zit er een zwarte kern in, als een zwart speldenknopje."

"Maar het verschil tussen een atheroomcyste en een tumor moet je niet zelf willen beoordelen. Als je een zwelling voelt die daar eerder niet zat, overleg dan met de doktersassistente. Het kan ook een lymfeklier of vetbult zijn."

Wanneer moet je naar de dokter?

"Zolang de cyste niet ontstoken is, hoef je er niks mee. Wanneer hij op een vervelende plek zit of als je er op een andere manier last van hebt, kun je de cyste door de huisarts laten verwijderen. Met een ontstoken cyste moet je echt naar de huisarts gaan."

"De dokter verdooft de plek rond de cyste dan eerst en maakt er een sneetje in om de cyste weg te halen. Een ontstoken cyste bevat naast talg ook pus en kan behoorlijk stinken naar tenenkaas."

Je ziet wel eens filmpjes op internet. Bedoelt u dat met weghalen?

"Op die filmpjes verwijderen ze vaak alleen het talg en laten de klier zelf zitten. Maar de wandjes van de talgklier moeten er ook uit. Anders heb je zo weer een nieuwe atheroomcyste. De huisarts zal proberen de cyste er in één keer uit te halen, inclusief de klier dus."

"Dat netjes en volledig verwijderen is soms een lastige klus, maar de meeste huisartsen kunnen dat gewoon zelf. Je hoeft er niet voor naar het ziekenhuis."