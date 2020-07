Deze zomer slaan zo'n vijf miljoen Nederlanders de vakantie over vanwege de coronacrisis, blijkt uit onderzoek. Slecht idee: vakantie is namelijk goed voor de gezondheid. Het vermindert stress en zorgt voor een lager risico op hart- en vaatziekten.

Volgens het onderzoek van TNS NIPO dat vorige maand verscheen, hebben Nederlanders dit jaar 40 procent minder vakantieplannen dan vorig jaar rond deze tijd. Vanwege het coronavirus hebben veel mensen besloten de zomervakantie over te slaan.

Is dat een goed idee? Professor Timo Strandberg van de Universiteit van Helsinki vindt van niet. Langlopend Fins onderzoek waarbij hij als onderzoeker is betrokken, wijst uit dat regelmatig vakantie nemen het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verkleint.

“Vakantie vermindert stress. Dat is het doel van vakantie: zowel fysiek als psychisch tot rust komen en opladen.” Timo Strandberg, professor van de Universiteit van Helsinki

Meer positieve effecten bij (fysieke) activiteiten

Stug doorwerken en alleen in de weekenden ontspannen, is niet genoeg om op te laden, zegt de professor. En een gezonde leefstijl weegt ook niet op tegen hard werken en nooit vrij nemen. "Vakantie vermindert stress. Dat is het doel van vakantie: zowel fysiek als psychisch tot rust komen en opladen."

Volgens Strandberg hoeft een vakantie niet lang te duren om invloed te hebben op de gezondheid. Een midweek of een lang weekend, drie tot vijf dagen, heeft al een positief effect. Alleen houdt dat effect vaak niet lang aan wanneer de vakantie voorbij is. Het effect kan volgens hem worden verlengd door bepaalde activiteiten te ondernemen tijdens de vakantie, zoals fysieke activiteit of ontspannende bezigheden, zoals yoga.

Staycation ook gezond

Ook uit een Fins-Nederlandse studie bleek een paar jaar geleden dat vakantie bevorderlijk is voor de gezondheid, omdat we ervan tot rust komen. Uit dat onderzoek bleek bovendien dat het niet uitmaakt of we weggaan of thuis vakantie vieren. Mits je thuis echt afstand kunt nemen van je werk en andere beslommeringen, zoals het huishouden.

“Een midweek of een lang weekend, drie tot vijf dagen, heeft al een positief effect. Alleen houdt dat effect vaak niet lang aan wanneer de vakantie voorbij is.”

Volgens het TNS NIPO-onderzoek is een deel van de Nederlanders die de vakantie deze zomer overslaat van plan die later dit jaar alsnog op te nemen. Uitstel is beter dan afstel, zegt professor Strandberg. Toch kan het volgens hem geen kwaad juist nú vrij te nemen. Er zijn nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar, maar hij vermoedt dat veel mensen dankzij de coronacrisis juist meer stress ervaren.

Paar keer kort beter dan lang

Nóg een argument om in ieder geval een korte vakantie te nemen deze zomer: uit het Finse onderzoek blijkt dat een paar keer per jaar een kortere vakantie nemen meer gezondheidseffect heeft dan één keer een lange. Al verschilt dat volgens Strandberg van persoon tot persoon. Ook hangt het af van het type functie.

Strandberg: "In veel functies blijft het werk tijdens de vakantie liggen en hoopt het zich op. Niet bevorderlijk voor het stressniveau ná de vakantie. Persoonlijk neem ik een lange zomervakantie en beantwoord nog wel mailtjes, zodat die niet blijven liggen."