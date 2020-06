De zon schijnt. Toch draagt lang niet iedereen een zonnebril. Hoe erg is dat? Dr. Suzanne Yzer, oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam: "Het belang van een zonnebril wordt nog vaak onderschat."

Is een zonnebril in de zomer belangrijk?

"Ja. Uit onderzoek onder mensen die veel in de zon hebben doorgebracht, zoals vissers, mensen rond de evenaar en in de bergen, blijkt dat zij gemiddeld tien jaar eerder staar krijgen. Ook krijgen zij gemiddeld eerder last van een ernstige vorm van maculadegeneratie, slijtage van de gele vlek."

"De beschadiging ontstaat door ultraviolette straling van de zon. Een zonnebril filtert die straling en beschermt de ogen op die manier."

Wanneer moet je een zonnebril opzetten?

"Als de straling van de zon zo sterk is dat je je huid in moet smeren om niet te verbranden. Dan is de uv-straling zo sterk dat hij ook schade toe kan brengen aan het oog. Zeker bij felle zon, in de sneeuw, in de bergen of op het water waar het licht feller is, is het belangrijk een zonnebril te dragen."

En kinderen? Moeten die ook een zonnebril op?

"Voor kinderen is een zonnebril extra belangrijk. Hun pupil staat namelijk iets wijder open en de lens is helderder dan die van volwassenen. Daardoor kan meer schadelijke straling het netvlies bereiken. Als kleine kinderen geen bril willen dragen, bescherm hun ogen dan met een gerand hoedje. En houd ze tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon."

Wat voor bril kies je?

"Let erop dat er 'uv400' of de vermelding '100 procent uv' op staat. Dat geldt trouwens voor vrijwel alle zonnebrillen die er in Nederland verkocht worden."

Dus het maakt niet uit of je een dure of goedkope bril koopt?

"Voor de bescherming tegen uv-straling niet, nee. Of je nu een zonnebril koopt bij het benzinestation, de drogist, de brillenspeciaalzaak of een designwinkel, ze beschermen allemaal even goed tegen de zon."

Waar wordt het verschil in prijs dan door veroorzaakt?

"Merk en styling. Daarnaast hebben duurdere brillen vaak gepolariseerde glazen. Die beschermen niet beter, maar zijn comfortabeler, omdat ze bijvoorbeeld de schittering op het wegdek filteren. Ze zitten ook vaak beter. Wat dat betreft loont het toch om een duurdere bril aan te schaffen, omdat je een lekker zittende bril vaker op zet."

Waar moet je nog meer op letten?

"Kies het liefst voor een bril met grote glazen én een aansluitend montuur. Dat voorkomt dat licht langs de zijkanten, de boven- of onderkant in het oog schijnt. Grote glazen beschermen bovendien de huid rond je ogen tegen verbranding. Dat is een deel van het lichaam dat we vaak vergeten in te smeren."